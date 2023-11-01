Beşiktaş'ta Ante Rebic bu hafta da yok!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak Şenol Güneş döneminde oyun sistemine uymadığı için fazla forma şansı yakalayamayan Ante Rebic, siyah-beyazlı ekibe sorun olmaya devam ediyor.
Burak Yılmaz'a yardımcı olarak gelen Hari Vukas'ın uzun uzun görüştüğü Hırvat oyuncu verdiği tüm sözlere rağmen iyileşmedi.
ANTALYASPOR MAÇINDA DA YOK!
İdmanlardaki boş vermiş ve sürekli sakatlığını bahane ederek rahatsızlık veren tavırları Beşiktaş'ta sabırları taşırdı. Takımın kötü gidişine dur demek isteyen Burak Yılmaz'ın, Rebic'i Antalya maçı kadrosuna alması beklenmiyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş'ta 9 karşılaşmaya çıkan Rebic, herhangi bir gol katkısında bulunamadı. Hırvat oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Burak Yılmaz'a yardımcı olarak gelen Hari Vukas'ın uzun uzun görüştüğü Hırvat oyuncu verdiği tüm sözlere rağmen iyileşmedi.
ANTALYASPOR MAÇINDA DA YOK!
İdmanlardaki boş vermiş ve sürekli sakatlığını bahane ederek rahatsızlık veren tavırları Beşiktaş'ta sabırları taşırdı. Takımın kötü gidişine dur demek isteyen Burak Yılmaz'ın, Rebic'i Antalya maçı kadrosuna alması beklenmiyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş'ta 9 karşılaşmaya çıkan Rebic, herhangi bir gol katkısında bulunamadı. Hırvat oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.