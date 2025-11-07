Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi rotasyon planı

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Son 5 lig maçında 10 puan kaybeden siyah-beyazlı ekip, bu zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak milli araya moralli girmeyi hedefliyor.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Beşiktaş'ta mücadele öncesi eksiklerin fazlalığı teknik heyeti zorluyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın ile kaptan Orkun Kökçü, Antalya'da takımlarının başında olamayacak. Ayrıca hem sakat hem de cezalı durumda bulunan Emirhan Topçu da kadroda yer almayacak.
Takımın önemli isimlerinden Rafa Silva da sakatlığı nedeniyle büyük olasılıkla forma giyemeyecek.
KADRODA DEĞİŞİKLİKLER YOLDA
Cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek olan Sergen Yalçın, zorunlu bir rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın, Rafa Silva'nın yokluğunda 10 numara pozisyonunda Vaclav Cerny'ye görev vermesi, sol kanatta ise Jota Silva'yı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.
JOTA SILVA İLK KEZ 11'E
Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan Portekizli oyuncu Jota Silva, siyah-beyazlı forma altında henüz ilk 11'de görev almadı. Ligde şimdiye kadar 4 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 38 resmi maça çıkan Jota Silva, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.
Son 5 lig maçında 10 puan kaybeden siyah-beyazlı ekip, bu zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak milli araya moralli girmeyi hedefliyor.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Beşiktaş'ta mücadele öncesi eksiklerin fazlalığı teknik heyeti zorluyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın ile kaptan Orkun Kökçü, Antalya'da takımlarının başında olamayacak. Ayrıca hem sakat hem de cezalı durumda bulunan Emirhan Topçu da kadroda yer almayacak.
Takımın önemli isimlerinden Rafa Silva da sakatlığı nedeniyle büyük olasılıkla forma giyemeyecek.
KADRODA DEĞİŞİKLİKLER YOLDA
Cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek olan Sergen Yalçın, zorunlu bir rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın, Rafa Silva'nın yokluğunda 10 numara pozisyonunda Vaclav Cerny'ye görev vermesi, sol kanatta ise Jota Silva'yı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.
JOTA SILVA İLK KEZ 11'E
Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan Portekizli oyuncu Jota Silva, siyah-beyazlı forma altında henüz ilk 11'de görev almadı. Ligde şimdiye kadar 4 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 38 resmi maça çıkan Jota Silva, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.