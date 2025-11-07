07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
14:30
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi rotasyon planı

Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, Antalyaspor deplasmanında sol kanadı Jota Silva'ya emanet etmeye hazırlanırken, sakat Rafa Silva'nın yerine 10 numara pozisyonunda Vaclav Cerny'ye forma vermeyi planlıyor.

calendar 07 Kasım 2025 11:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi rotasyon planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Son 5 lig maçında 10 puan kaybeden siyah-beyazlı ekip, bu zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

EKSİKLER CAN SIKIYOR


Beşiktaş'ta mücadele öncesi eksiklerin fazlalığı teknik heyeti zorluyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın ile kaptan Orkun Kökçü, Antalya'da takımlarının başında olamayacak. Ayrıca hem sakat hem de cezalı durumda bulunan Emirhan Topçu da kadroda yer almayacak.

Takımın önemli isimlerinden Rafa Silva da sakatlığı nedeniyle büyük olasılıkla forma giyemeyecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER YOLDA

Cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek olan Sergen Yalçın, zorunlu bir rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın, Rafa Silva'nın yokluğunda 10 numara pozisyonunda Vaclav Cerny'ye görev vermesi, sol kanatta ise Jota Silva'yı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

JOTA SILVA İLK KEZ 11'E

Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan Portekizli oyuncu Jota Silva, siyah-beyazlı forma altında henüz ilk 11'de görev almadı. Ligde şimdiye kadar 4 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 38 resmi maça çıkan Jota Silva, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.