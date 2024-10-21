Beşiktaş'ta alkışlar Gedson Fernandes'e

Beşiktaş'ın 2-0'lık Konyaspor galibiyetinde Gedson Fernandes, 86 dakika sahada kaldı. 5 şut, 2 isabetli şut, 5 dribling ve %82 pas isabetiyle oynayan 25 yaşındaki futbolcu, taraftarın alkışlarıyla oyundan çıktı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta alkışlar Gedson Fernandes'e
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21 Ekim 2024 09:53
Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında 2-0 kazandığı maçta Gedson Fernandes, hücumdaki aktif performansına rağmen skora katkı yapamadı, ancak taraftarların alkışlarıyla oyundan çıktı.

Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, 2-0'lık Konyaspor galibiyetinde 86 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki futbolcu özellikle hücum hattında hareketli bir görüntü çizse de skor üretemedi. Ancak maç boyunca rakip kaleye 5 şut çeken Gedson, 2 isabetli şut sağladı. Siyahbeyazlı oyuncu ayrıca hücumda 5 dribling, 2 isabetli orta, yüzde 82'lik pas isabeti ve 5 ikili mücadele kazanma rakamlarını yakaladı. Beşiktaş taraftarları da 86. dakikada oyundan çıkarken Gedson'a alkışlarla destek verdi, mücadelesini takdir etti.

PERFORMANSI 

Gedson Fernandes, siyah beyazlı formayla çıktığı 13 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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