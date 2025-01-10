Beşiktaş'ta Al-Musrati gitmiyor; Transfer iptal

Al Fateh, Al Musrati için ligde kalma koşuluna bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmıştı. Beşiktaş transferde kararını verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Al-Musrati gitmiyor; Transfer iptal
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2025 08:16
Son güncelleme 10 Ocak 2025 08:18
Beşiktaş'ta Al Musrati'nin Al Fateh'e olası transferi büyük ölçüde iptal edildi. Suudi Arabistan'da son sırada bulunan Al Fateh, Al Musrati için ligde kalma koşuluna bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmıştı. Al Fateh'in 1 milyon euro kiralama ve 7 milyon euro bonservis bedelini içeren teklifi siyah-beyazlılar tarafından kabul edilmedi.

ESKİ BAŞKAN YÜCEL EL SIKIŞMIŞTI

Eski başkan Hüseyin Yücel, Al Fateh ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Başkan Serdal Adalı, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ile yaptığı görüşmeden sonra Al Musrati'nin Al Fateh'e gönderilmesi fikrini rafa kaldırdı. Topraktepe'nin Libyalı futbolcu için "Sezon sonu büyük olasılıkla geri dönecek. Al Musrati gibi deneyimli bir oyuncuyu 1 milyon euro'ya kiralamak bana mantıklı gelmiyor. Üstelik orta sahada çok fazla seçeneğimiz de yok" yorumunu yaptığı ifade edildi.

6 NUMARA TRANSFERİ İPTAL

Al Musrati'ye Suudi Arabistan'dan farklı teklifler olduğu da bildirildi. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde cazip bir bonservis karşılığında elden çıkarılabileceği aktarıldı. Beşiktaş, Braga'dan 12 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Libyalı oyuncuyu satarsa ara transferde 6 numara takviyesi yapacak. Al Musrati kadroda kalırsa büyük olasılıkla yeni bir 6 numara gelmeyecek.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery