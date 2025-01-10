Beşiktaş'ta Al-Musrati gitmiyor; Transfer iptal

Beşiktaş'ta Al Musrati'nin Al Fateh'e olası transferi büyük ölçüde iptal edildi. Suudi Arabistan'da son sırada bulunan Al Fateh, Al Musrati için ligde kalma koşuluna bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmıştı. Al Fateh'in 1 milyon euro kiralama ve 7 milyon euro bonservis bedelini içeren teklifi siyah-beyazlılar tarafından kabul edilmedi.
ESKİ BAŞKAN YÜCEL EL SIKIŞMIŞTI
Eski başkan Hüseyin Yücel, Al Fateh ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Başkan Serdal Adalı, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ile yaptığı görüşmeden sonra Al Musrati'nin Al Fateh'e gönderilmesi fikrini rafa kaldırdı. Topraktepe'nin Libyalı futbolcu için "Sezon sonu büyük olasılıkla geri dönecek. Al Musrati gibi deneyimli bir oyuncuyu 1 milyon euro'ya kiralamak bana mantıklı gelmiyor. Üstelik orta sahada çok fazla seçeneğimiz de yok" yorumunu yaptığı ifade edildi.
6 NUMARA TRANSFERİ İPTAL
Al Musrati'ye Suudi Arabistan'dan farklı teklifler olduğu da bildirildi. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde cazip bir bonservis karşılığında elden çıkarılabileceği aktarıldı. Beşiktaş, Braga'dan 12 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Libyalı oyuncuyu satarsa ara transferde 6 numara takviyesi yapacak. Al Musrati kadroda kalırsa büyük olasılıkla yeni bir 6 numara gelmeyecek.
ESKİ BAŞKAN YÜCEL EL SIKIŞMIŞTI
Eski başkan Hüseyin Yücel, Al Fateh ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Başkan Serdal Adalı, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ile yaptığı görüşmeden sonra Al Musrati'nin Al Fateh'e gönderilmesi fikrini rafa kaldırdı. Topraktepe'nin Libyalı futbolcu için "Sezon sonu büyük olasılıkla geri dönecek. Al Musrati gibi deneyimli bir oyuncuyu 1 milyon euro'ya kiralamak bana mantıklı gelmiyor. Üstelik orta sahada çok fazla seçeneğimiz de yok" yorumunu yaptığı ifade edildi.
6 NUMARA TRANSFERİ İPTAL
Al Musrati'ye Suudi Arabistan'dan farklı teklifler olduğu da bildirildi. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde cazip bir bonservis karşılığında elden çıkarılabileceği aktarıldı. Beşiktaş, Braga'dan 12 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Libyalı oyuncuyu satarsa ara transferde 6 numara takviyesi yapacak. Al Musrati kadroda kalırsa büyük olasılıkla yeni bir 6 numara gelmeyecek.