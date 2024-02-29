Beşiktaş'ta Al-Musrati'den geçit yok!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Al-Musrati, yaptığı kritik müdahaleler ile Konyaspor'un birçok atağını engelledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Al-Musrati'den geçit yok!
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29 Şubat 2024 12:25
Beşiktaş'ın devre arasında Braga'dan aldığı Al-Musrati, kısa sürede takıma uyum sağladı.

27 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşısında sahada adeta basmadık yer bırakmadı.

Al-Musrati, yaptığı kritik müdahaleler ile Konya ekibinin birçok atağını engelledi.

Ayrıca Libyalı ön libero, arkadaşları için pas istasyonu olan tecrübeli oyuncu, galibiyetin mimarlarından biri olmayı başardı.  

 
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