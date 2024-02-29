Beşiktaş'ta Al-Musrati'den geçit yok!

Beşiktaş'ın devre arasında Braga'dan aldığı Al-Musrati, kısa sürede takıma uyum sağladı.
27 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşısında sahada adeta basmadık yer bırakmadı.
Al-Musrati, yaptığı kritik müdahaleler ile Konya ekibinin birçok atağını engelledi.
Ayrıca Libyalı ön libero, arkadaşları için pas istasyonu olan tecrübeli oyuncu, galibiyetin mimarlarından biri olmayı başardı.
27 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşısında sahada adeta basmadık yer bırakmadı.
Al-Musrati, yaptığı kritik müdahaleler ile Konya ekibinin birçok atağını engelledi.
Ayrıca Libyalı ön libero, arkadaşları için pas istasyonu olan tecrübeli oyuncu, galibiyetin mimarlarından biri olmayı başardı.