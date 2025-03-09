Beşiktaş'ta aile saadeti!

Beşiktaş'ta Solskjaer ile oluşan aile ortamı sürerken, yeni transferler Arroyo ve Elan uyum sürecini hızlandırmak için tesislerde kalmayı tercih edip aile fertlerini yanlarına çağırdı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta aile saadeti!
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09 Mart 2025 11:57

Beşiktaş'ta aile havası tesislere de taşındı. 

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle oluşan huzurlu ortamın ardından gözler ülkelerinden ilk defa çıkarak Türkiye'ye gelen ve siyah beyazlılara transfer olan Keny Arroyo ve Elan Ricardo'da. 

ARROYO BABASINI, ELAN AĞABEYİNİ ÇAĞIRDI

Kulüp tarafından farklı seçenecekler de önerilmesine rağmen iki genç oyuncunun tesislerde kalmak istediği öğrenildi. Başkan Serdal Adalı'da bu durumu memnuniyetle karşılayıp aile fertlerinden birini çağırabileceklerini genç futbolculara iletti.

Arroyo babasını, Elan da ağabeyini çağırdı. Aile bireylerinin gelmesiyle morallenen iki futbolcunun daha hızlı bir şekilde takıma ve ülkeye uyum sağlması bekleniyor. 

 


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