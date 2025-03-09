Beşiktaş'ta aile saadeti!

Beşiktaş'ta aile havası tesislere de taşındı.



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle oluşan huzurlu ortamın ardından gözler ülkelerinden ilk defa çıkarak Türkiye'ye gelen ve siyah beyazlılara transfer olan Keny Arroyo ve Elan Ricardo'da.



ARROYO BABASINI, ELAN AĞABEYİNİ ÇAĞIRDI



Kulüp tarafından farklı seçenecekler de önerilmesine rağmen iki genç oyuncunun tesislerde kalmak istediği öğrenildi. Başkan Serdal Adalı'da bu durumu memnuniyetle karşılayıp aile fertlerinden birini çağırabileceklerini genç futbolculara iletti.



Arroyo babasını, Elan da ağabeyini çağırdı. Aile bireylerinin gelmesiyle morallenen iki futbolcunun daha hızlı bir şekilde takıma ve ülkeye uyum sağlması bekleniyor.







