Beşiktaş'ta 8 ismin kaderi belli oluyor

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Van Bronckhorst, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile bir araya gelerek 8 ismin geleceğini masaya yatıracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 8 ismin kaderi belli oluyor
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04 Temmuz 2024 12:30
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Van Bronckhorst, kısa süre içerisinde Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile bir araya gelecek.

Toplantıda Valentin Rosier, Francisco Montero, Jean Onana, Ante Rebic, Ajdin Hasic, Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun durumları masaya yatırılacak.

Bronckhorst'un isteğine göre bu isimlerden bazılarının takımda kalabileceği vurgulandı.



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