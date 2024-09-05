Beşiktaş'ta 7 milyon euro'luk maliyet!

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain ve Vincent Aboubakar'ın ayrılık maliyeti 7 milyon euro'yu buluyor. Bu isimler arasından ayrılığa en yakın isim Vincent Aboubakar. Kamerunlu, golcü Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a transfer olmaya yakın.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 7 milyon euro'luk maliyet!
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05 Eylül 2024 10:41
Son güncelleme 05 Eylül 2024 14:10
Yaz transfer döneminde Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Can Keleş ve Joao Mario'yu kadrosuna katan Beşiktaş birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Valentin Rosier, Ante Rebic, Ajdin Hasic, Francisco Montero, Jackson Muleka ve Omar Colley'le vedalaşan siyah-beyazlılar üç ismi ise bir türlü ayrılığa ikna edemedi.

Gözden çıkarılan Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey ayrılığa yanaşmadı. Bu isimler arasından Aboubakar ise daha sonra yapılan görüşmelerde sözleşme feshi için anlaşma noktasına geldi. Aboubakar, Hatayspor'a transfer olmaya yakın.

7 MİLYON EURO'YU BULUYOR

Deneyimli futbolcular takımdan gitmek için garanti ücretlerinin kendilerine ödenmesini şart koşuyor. Üç oyuncunun 1 yıllık toplam maliyeti 7 milyon 310 bin euro (yaklaşık 275 milyon lira) tutuyor.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Aboubakar yıllık garanti ücreti olan 3 milyon 110 bin euronun ödenmesini talep etti. 2026'ya kadar kontratı bulunan Chamberlain imza parasıyla birlikte 6,5 milyon euro istiyor. Yine 2026'ya kadar mukavelesi olan Amartey de yıllık 1,7 milyon eurodan 3,4 milyon euro ödenmezse gitmiyor.

Beşiktaş Yönetimi ayrılığa yanaşmamaları halinde Aboubakar, Chamberlain ve Amartey'e bu sezon toplam 7 milyon 310 bin euro ödemek zorunda kalacak. Siyah önceki yıllarda Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice Nsakala ile aynı sorunu yaşamıştı. Siyah-beyazlılar kadro dışı bırakılan bu isimlere toplamda 10 milyon euroyu aşan bir ödeme yapmıştı.

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