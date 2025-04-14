Beşiktaş'ta 3 teknik adam da istikrar sağlayamadı!

Beşiktaş'ta bu sezon görev alan 3 teknik direktör de görevleri süresince takımda istikrar sağlayamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 3 teknik adam da istikrar sağlayamadı!
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14 Nisan 2025 13:26
Son güncelleme 14 Nisan 2025 13:35
Beşiktaş, bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla gündeme geliyor. Sezona Van Bronckhorst yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon şimdiden 2 teknik adam değişikliği yaşadı. 

Bronckhorst ile sezona iyi bir şekilde giren Beşiktaş, üst üste yenilgiler sonrası Hollandalı çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı almıştı. Yerine geçici bir süreliğine Serdar Topraktepe gelmişti ancak o da sürpriz puan kayıpları sonrası görevinden alınmıştı. Son olarak takımın başına Ole Gunnar Solskjaer geldi ancak Norveçli teknik adam da takıma ilaç olamadı.

EN YÜKSEK ORTALAMA BRONCKHORST'TA

Süper Lig'de en yüksek puan ortalaması Bronckhorst'a ait. Hollandalı teknik adam, 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.8 puan ortalaması yakaladı. Onu 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 1.7 ortalamaya ulaşan Solskjaer takip etti. Topraktepe ise 7 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 1.4 puan ortalamasında kaldı. 
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