Beşiktaş, sözleşmesi biten 14 oyuncudan sadece Domagoj Vida, Cyle Larin ve Güven Yalçın'la yoluna devam etmek istiyor. Ancak şu ana kadar üç oyuncuyla da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.



İşte 3 futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeler;



VİDA'YA ALTERNATİF ARAYIŞI

Yıllık 3.4 milyon Euro kazanan Vida, 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık teklife karşılık, 2 milyon Euro'dan aşağı henüz düşmedi. Kariyerinin sonuna doğru daha iyi bir kontrat almayı bekleyen Hırvat stoper, Beşiktaş'ın teklifini biraz daha artırmasını istiyor. Yönetim ise 1.5 milyon Euro'da kararlı. Vida'nın yerine alternatif arayışlar başlatıldı.



CYLE LARIN İLE İPLER KOPACAK GİBİ...

Beşiktaş'ın 1 milyon 750 bin Euro'luk teklifine karşılık 2.5 milyon Euro gibi yüksek bir kontrat talebi bulunan Cyle Larin'e de bunun mümkün olmadığı aktarıldı. Oyuncunun menajerinin tavrından da rahatsız olan siyah-beyazlılar, pazarlıkta kapıları kapattı. Kanadalı'nın takımda kalması beklenmiyor.



GÜVEN'İN KORKUSU KULÜBEDE KALMAK

Sezon başına 6 milyon TL seviyelerinde teklif götürülen Güven Yalçın ise bu rakamın daha fazlasını talep etti. Asıl mesele ise 23 yaşındaki forvetin kariyer planlaması. A Milli Takım'a yeniden dönüş hayali kuran golcü futbolcu, daha fazla süre alarak yedek kulübesinden kurtulmak istiyor. Yönetim, bu konuda birebir görüşme gerçekleştirdiği Güven'in kalma ihtimali %50 olarak görüyor.





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