Beşiktaş'ta 28 yıl sonra bir ilk!

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş, 28 yıl sonra bir ilki yaşadı.
Kasımpaşa maçıyla ligde sahasında üst üste 3. mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar, 28 yıl sonra aynı şanssızlığı yaşadı. Beşiktaş son olarak böyle bir durumu 1996 yılında yaşamıştı.
Beşiktaş, Kasımpaşa maçından önce sahasında Fenerbahçe ve Alanyaspor'a karşı da 3-1'lik skorla mağlubiyetler almıştı.
Kasımpaşa maçıyla ligde sahasında üst üste 3. mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar, 28 yıl sonra aynı şanssızlığı yaşadı. Beşiktaş son olarak böyle bir durumu 1996 yılında yaşamıştı.
Beşiktaş, Kasımpaşa maçından önce sahasında Fenerbahçe ve Alanyaspor'a karşı da 3-1'lik skorla mağlubiyetler almıştı.
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