Beşiktaş'ta 28 yıl sonra bir ilk!

Kasımpaşa'ya karşı 3-1 kaybeden Beşiktaş, Süper Lig'de 28 yıl sonra üst üste 3 maçta sahasında mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 28 yıl sonra bir ilk!
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05 Ocak 2024 22:08
Süper Lig'de sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş, 28 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Kasımpaşa maçıyla ligde sahasında üst üste 3. mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar, 28 yıl sonra aynı şanssızlığı yaşadı. Beşiktaş son olarak böyle bir durumu 1996 yılında yaşamıştı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçından önce sahasında Fenerbahçe ve Alanyaspor'a karşı da 3-1'lik skorla mağlubiyetler almıştı.

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