Beşiktaş'ta 100. yıl forması krizi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe 10. hafta karşılaşmalarına 100. yıl formalarıyla çıkarken, Beşiktaş formayı zamanında TFF'ye bildirmediği için Gaziantep karşılaşmasında giyemeyecek.

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Beşiktaş'ta 100. yıl forması krizi!
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30 Ekim 2023 14:11
Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Sıkıntılı bir süreçten geçen siyah-beyazlılarda kriz üstüne kriz yaşanıyor.

Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine kulüpler, bu hafta maçlara özel formalarla çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da Cumhuriyet'e özel formayla maça çıkması bekleniyordu.

Ancak siyah-beyazlı kulüp, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zamanında bildirmedi. Bu yüzden bugünkü Gaziantep FK maçına beyaz formayla çıkacak.

Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösterdi.



GALATASARAY VE FENERBAHÇE GİYDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta Cumhuriyet 100. yıl özel çubuklu formayla mücadele etti.

Süper Lig'de Pendikspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahaya özel forma ile çıktı. Sarı-lacivertliler, göğsünde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olan ve hiçbir yerinde sponsor adı olmayan formayla çıktı. 

 
 

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