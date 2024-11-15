Beşiktaş, Süper Lig'in eski yıldızını istiyor!

Beşiktaş, kış transfer sezonu gelmeden listeyi hazırlamaya başladı. Siyah-beyazlılar, daha önce Süper Lig'de forma giyen yıldız futbolcuya gözünü dikti. İşte transfer haberinin detayları...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Süper Lig'in eski yıldızını istiyor!
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15 Kasım 2024 08:42
Beşiktaş sol kanat içi tanıdık bir ismi gündemine aldı. Siyah beyazlılar, ülkemizde daha önce Adana Demirsor forması giyen ve sonrasında Espanyol'dan Çin ekibi SH Port'a giden Matias Vargas ile ilgileniyor.

Siyah-Beyazlı ekibin, Arjantinli kanat oyuncusu ile kısa süre içerisinde temas kurması bekleniyor. İlk gelen haberlere göre 27 yaşındaki oyuncunun da Türkiye'de yeniden forma giyme fikrine sıcak baktığı bildirildi. Vargas'ın, Çin temsilcisinde olan kontratı ise yıl sonunda bitecek.

TEKNİK HEYET ONAY VERDİ

Sonrasında boşa çıkacak olan deneyimli futbolcunun, kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği öğrenildi. Bu anlamda şu anda en ciddi adayın Beşiktaş olduğu bilgisine ulaşıldı.

Beşiktaş Yönetimi de Vargas'ın bonserisinin elinde olması sebebiyle elini çabuk tutmaya çalıştığı belirtildi. Teknik heyetin de yıldız oyuncunun takıma katılması fikrine onay verdiği öğrenildi. 

 
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