Beşiktaş, Spajic için masada

Beşiktaş, Sırp stoper Uros Spajic için Krasnodar'a 500 bin Euro kiralama teklifinde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, Spajic için masada
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27 Haziran 2021 11:33
Uros Spajic
Uros Spajic
Feyenoord
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Uros Spajic'i listesine dahil etti.

Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncu için 500 bin Euro kiralama teklifinde bulundu.

Spajic'i 2 yıl önce 6 milyon Euro'ya kadrosuna katan Krasnodar ise bu rakamı zorunlu satın alma opsiyonu olarak sözleşmeye koymak istedi. Ancak Beşiktaş yönetiminin zorunlu opsiyona karşı olduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.




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