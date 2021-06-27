Beşiktaş, Spajic için masada

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Uros Spajic'i listesine dahil etti.Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncu için 500 bin Euro kiralama teklifinde bulundu.Spajic'i 2 yıl önce 6 milyon Euro'ya kadrosuna katan Krasnodar ise bu rakamı zorunlu satın alma opsiyonu olarak sözleşmeye koymak istedi. Ancak Beşiktaş yönetiminin zorunlu opsiyona karşı olduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.