Beşiktaş seriyi uzatmak için sahada

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en uzun süreli galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlı takım, Avrupa'da üst üste en fazla 6 maç kazandı. Beşiktaş, bu performansa ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turlarında 6'da 6 yaparak ulaştı.
Bu sezon Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Tirana'yı 3-1 ve 2-0, Neftçi'yi 3-1 ve 2-1, Dinamo Kiev'i de 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 6 mücadeleden de galip ayrılan siyah-beyazlılar, D Grubu'nun ilk haftasında Club Brugge'ü de mağlup ederek en uzun süreli galibiyet serisini 7 maça çıkarmaya çalışacak.
ÖNCEKİ REKOR 5 MAÇ
Beşiktaş, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 5 galibiyet alarak galibiyet serisi yakaladı.
Organizasyonda 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 3-0 yenerek seriye başlayan siyah-beyazlı takım, ardından play-off turunda iki maçta Finlandiya'nın HJK Helsinki ekibini 2-0 ve 4-0, grup mücadelesinde de Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 1-0 ve Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın üst üste 5 maçlık galibiyet serisi aynı sezon grupta Portekiz ekibi Porto karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetle son buldu.
YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇ
Beşiktaş, Avrupa kupalarında en uzun süreli yenilmezlik serisine 2010-2011 sezonunda (8 maç) ulaştı.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonda Alman teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çekti.
UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Faroe Adaları'nın Vikingur takımını 3-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti. Üçüncü eleme turunda Viktoria Plzen ile ilk maçta 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rövanşta rakibine 3-0 üstünlük kurdu.
Play-off turunda HJK Helsinki'yi 2-0 ve 4-0'lık skorlarla yenen Beşiktaş, grup aşamasındaki ilk 2 maçta da CSKA Sofya ve Rapid Wien'i mağlup etti ve 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Siyah-beyazlılar, grup aşamasındaki üçüncü maçında Porto'ya mağlup olarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi başaramadı.
Siyah-beyazlı takım, Avrupa'da üst üste en fazla 6 maç kazandı. Beşiktaş, bu performansa ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turlarında 6'da 6 yaparak ulaştı.
Bu sezon Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Tirana'yı 3-1 ve 2-0, Neftçi'yi 3-1 ve 2-1, Dinamo Kiev'i de 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 6 mücadeleden de galip ayrılan siyah-beyazlılar, D Grubu'nun ilk haftasında Club Brugge'ü de mağlup ederek en uzun süreli galibiyet serisini 7 maça çıkarmaya çalışacak.
ÖNCEKİ REKOR 5 MAÇ
Beşiktaş, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 5 galibiyet alarak galibiyet serisi yakaladı.
Organizasyonda 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 3-0 yenerek seriye başlayan siyah-beyazlı takım, ardından play-off turunda iki maçta Finlandiya'nın HJK Helsinki ekibini 2-0 ve 4-0, grup mücadelesinde de Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 1-0 ve Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın üst üste 5 maçlık galibiyet serisi aynı sezon grupta Portekiz ekibi Porto karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetle son buldu.
YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇ
Beşiktaş, Avrupa kupalarında en uzun süreli yenilmezlik serisine 2010-2011 sezonunda (8 maç) ulaştı.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonda Alman teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çekti.
UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Faroe Adaları'nın Vikingur takımını 3-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti. Üçüncü eleme turunda Viktoria Plzen ile ilk maçta 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rövanşta rakibine 3-0 üstünlük kurdu.
Play-off turunda HJK Helsinki'yi 2-0 ve 4-0'lık skorlarla yenen Beşiktaş, grup aşamasındaki ilk 2 maçta da CSKA Sofya ve Rapid Wien'i mağlup etti ve 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Siyah-beyazlılar, grup aşamasındaki üçüncü maçında Porto'ya mağlup olarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi başaramadı.