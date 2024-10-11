Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş
Sarıyer Belediyespor: Strujak, İrem Çor, Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Krotkova (Buse Çilkiz, Selen Selçuk, Ezgi Akyaldız, Eylül Durgun, Arzum Tezcan, Deniz Emrelli)
Beşiktaş: Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio, Dilay Özdemir (Gizem Güreşen, Derya Güç, Merve Tanıl, Merve Nezir, Alara Altundağ, Begüm Kaçmaz, Bengisu Aygün)
Setler: 19-25, 23-25, 24-26
Süre: 101 dakika (31, 33, 37)
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş
Sarıyer Belediyespor: Strujak, İrem Çor, Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Krotkova (Buse Çilkiz, Selen Selçuk, Ezgi Akyaldız, Eylül Durgun, Arzum Tezcan, Deniz Emrelli)
Beşiktaş: Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio, Dilay Özdemir (Gizem Güreşen, Derya Güç, Merve Tanıl, Merve Nezir, Alara Altundağ, Begüm Kaçmaz, Bengisu Aygün)
Setler: 19-25, 23-25, 24-26
Süre: 101 dakika (31, 33, 37)