Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor'a set vermedi
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11 Ekim 2024 16:46
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş

Sarıyer Belediyespor: Strujak, İrem Çor, Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Krotkova (Buse Çilkiz, Selen Selçuk, Ezgi Akyaldız, Eylül Durgun, Arzum Tezcan, Deniz Emrelli)

Beşiktaş: Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio, Dilay Özdemir (Gizem Güreşen, Derya Güç, Merve Tanıl, Merve Nezir, Alara Altundağ, Begüm Kaçmaz, Bengisu Aygün)

Setler: 19-25, 23-25, 24-26

Süre: 101 dakika (31, 33, 37)

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