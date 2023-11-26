Beşiktaş, Samsun'da penaltı kazandı

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Samsunspor-Beşiktaş maçının 14. dakikasında Beşiktaş, penaltı atışı sonrası golü buldu.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş, Samsun'da penaltı kazandı
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26 Kasım 2023 16:27
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Samsunspor-Beşiktaş maçında Beşiktaş, maçın ilk bölümünde penaltı kazandı.

Sağ kanattan topu sürüklemek isteyen Valentin Rosier, ceza alanına girdi ve Soner Gönül'ün yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Pozisyonu yakın mesafeden gören hakem Abdulkadir Bitigen, tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdi.

Samsunsporlu oyuncuların yoğun itirazına rağmen VAR ile de görüşen Bitigen, kararından dönmedi ve penaltı atışının yapılmasını istedi.

17. dakikada kullanılan penaltıda Cenk Tosun'un vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtarırken, seken topta Cenk Tosun topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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