Beşiktaş, sağ bek transferi için İtalya'da!

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, transferin bitimine 1 hafta kala kadrosuna takviye yapmak için girişimlerini sürdürürken yeni bir isme yöneldi.



İtalyan basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Sampdoria'nın 28 yaşındaki sağ beki Bartosz Bereszynski için temaslarda bulundu.



5 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ



Sampdoria'nın oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği ve transferin olma ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtilen haberde, önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.



Beşiktaş'ın futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ve beklemeye geçtiği de kaydedildi.



Sampdoria'nın 2017 yılında 1,8 milyon euro bonservis bedeliyle Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Polonyalı oyuncu, Serie A'da 101 maça çıkarken, 4 asist yaptı.



