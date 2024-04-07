Beşiktaş Safi Çimento, İzmir BB'yi farklı devirdi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-23 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş Safi Çimento, İzmir BB'yi farklı devirdi
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07 Nisan 2024 19:26
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-23 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş Safi Çimento, karşılaşmadan 34-23 galip ayrıldı.

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