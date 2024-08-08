Beşiktaş, Rick Karsdorp ile imza için görüşüyor

Beşiktaş, Roma ile yollarını ayırmaya hazırlanan Rick Karsdorp için görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Rick Karsdorp ile imza için görüşüyor
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08 Ağustos 2024 09:27
Son güncelleme 08 Ağustos 2024 09:40
Yeni sezonu Samsunspor maçıyla açmaya hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.

Siyah beyazlılar sağ bekte arayışlarını sürdürürken kulübün gündemindeki isim Roma ile yollarını ayırmaya hazırlanan Rick Karsdorp oldu.

İtalyan temsilcisi, 2017'den bu yana kadroda yer alan ve 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyi planlamıyor. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Hollandalı futbolcu için siyah beyazlılar, Roma ile temaslarını sürdürüyor.

DAHA ÖNCEDE GÜNDEMDEYDİ

Beşiktaş, 2020-2021 yaz transfer döneminde Rick Karsdorp'u transfer etmeye çalışmış ancak başaramamıştı.

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