Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile 1+1 yıllık anlaştı

Süper Lig'in 4. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, transferin son günlerinde atağa kalktı.
Siyah - beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Rachid Ghezzal bu gece 04.00'te İstanbul'a gelmişti.
Siyah - beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Rachid Ghezzal bu gece 04.00'te İstanbul'a gelmişti.