Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile 1+1 yıllık anlaştı

Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, transferde gaza bastı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; lcfc.com
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile 1+1 yıllık anlaştı
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05 Ekim 2020 17:22
Süper Lig'in 4. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, transferin son günlerinde atağa kalktı.

Siyah - beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Rachid Ghezzal bu gece 04.00'te İstanbul'a gelmişti.



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