MAÇ BAŞLAMADAN SARI KART!

MAXIM FRİKİKTEN ŞANSINI DENEDİ

GAZİANTEP FK'DA KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

GAZİANTEP TEHLİKELİ GELDİ

TARAFTAR SAHAYA GİRDİ!

GAZİANTEP FK GOLÜ BULDU!

BEŞİKTAŞ EŞİTLİĞİ YAKALADI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

Beşiktaş, Dünya Kupası için verilen aranın ardından Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.Karşılaşmada Gaziantep FK, 71. dakikada Joao Figueiredo ile öne geçerken, Beşiktaş bu gole 86. dakikada Wout Weghorst ile karşılık verdi. Hollandalı futbolcu, bu sezon ligdeki 7. golünü attı.Gaziantep'te Marko Jevtovic ve Ertuğrul Ersoy, gördükleri sarı kartların ardından gelecek hafta cezalı duruma düştü.Bu sonucun ardından Beşiktaş 23, Gaziantep FK ise 17 puana yükseldi.Beşiktaş, Süper Lig'in bir sonraki haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Giresunspor deplasmanına gidecek.Süper Lig'de Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı.Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Beşiktaş maçına çıkmadan önce sarı kart gördü.Yayıncı kuruluş, Gaziantep FK'nın 31 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç'in koridorda sarı kart gördüğünü duyurdu.Şortunun altına farklı renkte bir tayt giyen Günay Güvenç'i hakem Atilla Karaoğlan uyardı. Hakeme tepki gösteren Günay sarı kart gördü ve sonrasında taytını değiştirdi.Gaziantep FK'da 11. dakikada Maxim kazanılan serbest vuruşta şansını denedi. Maxim'in vuruşunu kaleci Mert kurtardı.Gaziantep FK, Beşiktaş karşılaşmasında bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.Karşılaşmanın 24. dakikasında Kevin N'Koudou ile Stelios Kitsiou arasındaki ikili mücadele sonrası, iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı.N'Koudou rakibine kafasıyla müdahalede bulundu ve Kitsiou yere düştü. N'Koudou, sarı kart gördü. Gaziantepli oyuncular, bu dakikada kırmızı kart bekledi.Ardından hakem Atilla Karaoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi, sarı kart kararını değiştirmedi.Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ikinci yarısına iki değişiklikle başladı. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan ve Nathan Redmond oyuna girdi. Atiba ve N'Koudou kenara geldi.Beşiktaş, ikinci yarının hemen başında gole yaklaştı. 46. dakikada Cenk'in sol kanattan ortasında Wout Weghorst'un yakın mesafeden kafa vuruşu dışarıya gitti.Gaziantep FK, karşılaşmanın 59. dakikasında tehlikeli geldi. Furkan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Maxim'in vuruşu yandan dışarıya gitti.Gaziantep - Beşiktaş maçının 70. dakikasında bir taraftar sahaya girdi.Elinde telefonla sahaya giren taraftar, video çekimi yaptı. Yarı sahadan Gaziantep kalesine doğru koşan taraftar, Cenk Tosun ile çarpıştı.Daha sonra Gaziantep kalecisi Günay Güvenç'in tutması sonrası güvenlik güçleri taraftarı sahadan çıkardı.Gaziantep FK, 71. dakikada öne geçti. Savunma arkasına atılan topta Joao Figueiredo, Welinton'dan sıyrılıp uzak köşeye iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi.86. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Masuaku soldan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Wout Weghorst düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.6. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un orta sahadan pasıyla sağ kanatta buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortaya iyi yükselen Weghorst'un kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.11. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı.40. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.