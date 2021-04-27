Beşiktaş öncesi Rize'de 4 eksik

Çaykur Rizespor, sahasında çarşamba günü Beşiktaş ile karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş öncesi Rize'de 4 eksik
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27 Nisan 2021 13:30
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 38. haftasında çarşamba günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 42 puanla averajla 12. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde Doğan Erdoğan ve Zafer Görgen kadroda yer almayacak. Sakatlıktan kurtulan Abdullah Durak ve Fernando Boldrin'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Godfred Donsah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Eric Sabo, Fernando Andrade, Montasar Talbi ve Damjan Dokoviç kart görmesi halinde Yukatel Denizlispor mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazanmıştı.

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