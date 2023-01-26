Al Ahly, 4 milyon Euro'luk teklifinin reddedilmesi sonrasında Jackson Muleka için önerisini güncellemeye hazırlanıyor. Mısır kulübü, yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanırken Kartal'ın bu teklife ne yanıt vereceği merak konusu.Kasımpaşa'da yaptığı çıkış sonrası Beşiktaş'ın sezon başında Standard Liege'den 3.35 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Jackson Muleka, lige iyi bir giriş yapmış ancak sonrasında performans olarak geriye gitmişti. Bundan dolayı eleştirilerin hedefinde olan Demokratik Kongolu forvete son olarak Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly talip olmuştu. Tecrübeli oyuncu için 4 milyon Euro'luk teklifte bulunan Akdeniz temsilcisi, olumsuz yanıt almasına rağmen geri adım atmadı.Pazarlıklar sırasında 7 milyon Euro talep eden Beşiktaş'la görüşmelerini sürdüren Al Ahly'nin yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Rakamın bu kez 5,5 milyon Euro seviyesinde olacağı belirtilirken Vincent Aboubakar transferiyle hücum hattını güçlendiren ve yeni bir kanat oyuncusu daha almayı planlayan Beşiktaş'ın bu öneriye olumlu yanıt verebileceği belirtildi.