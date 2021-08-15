Beşiktaş, Mert Günok'u açıkladı

3 kulvarda birden mücadele verecek alternatifli bir kadro kurmak için transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş, kaleye de takviyesini yaptı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
32 yaşındaki futbolcu, Valentin Rosier, Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ın ardından Beşiktaş'ın bu yaz yaptığı 7. transfer oldu.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Mert Günok değerli bir kaleci, Türk olması da önemli, yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert arasında kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.
BAŞAKŞEHİR TEŞEKKÜR ETTİ
Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile anlaşmaya varan Mert Günok için bir veda videosu hazırladı ve oyuncuya emekleri için teşekkür etti.
Mert için yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır. Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız'ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır. Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." sözlerine yer verildi.
MERT GÜNOK'UN VEDA MESAJI
Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Mert Günok da veda açıklaması yayımladı.
Deneyimli file bekçisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Formasıyla şampiyonluk yaşadığım, futbolun en büyük sahnesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığım Başakşehir Futbol Kulübü ile bugün itibarıyla yollarımız ayrılıyor." ifadelerini kullandı.
"Tarihte her zaman yerini alacak olan kulübün ilk şampiyonluğunda pay sahibi olduğum için ayrıca gururluyum." diyen Mert Günok, şunları kaydetti:
"Her güzel hikayenin bir sonu var. Başta başkanımız ve Başakşehir FK yönetimi olmak üzere, kulüpte geçirdiğim 4 yıl boyunca desteklerini asla benden esirgemeyen tüm takım arkadaşlarıma, çalıştığım bütün teknik direktörlere, yardımcılarına, kulüp çalışanlarına, sağlık ekibine ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Kalbimde yeriniz her zaman ayrı olacak. Hoşça kalın."
32 yaşındaki futbolcu, Valentin Rosier, Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ın ardından Beşiktaş'ın bu yaz yaptığı 7. transfer oldu.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Mert Günok değerli bir kaleci, Türk olması da önemli, yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert arasında kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.
BAŞAKŞEHİR TEŞEKKÜR ETTİ
Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile anlaşmaya varan Mert Günok için bir veda videosu hazırladı ve oyuncuya emekleri için teşekkür etti.
Mert için yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır. Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız'ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır. Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." sözlerine yer verildi.
MERT GÜNOK'UN VEDA MESAJI
Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Mert Günok da veda açıklaması yayımladı.
Deneyimli file bekçisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Formasıyla şampiyonluk yaşadığım, futbolun en büyük sahnesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığım Başakşehir Futbol Kulübü ile bugün itibarıyla yollarımız ayrılıyor." ifadelerini kullandı.
"Tarihte her zaman yerini alacak olan kulübün ilk şampiyonluğunda pay sahibi olduğum için ayrıca gururluyum." diyen Mert Günok, şunları kaydetti:
"Her güzel hikayenin bir sonu var. Başta başkanımız ve Başakşehir FK yönetimi olmak üzere, kulüpte geçirdiğim 4 yıl boyunca desteklerini asla benden esirgemeyen tüm takım arkadaşlarıma, çalıştığım bütün teknik direktörlere, yardımcılarına, kulüp çalışanlarına, sağlık ekibine ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Kalbimde yeriniz her zaman ayrı olacak. Hoşça kalın."