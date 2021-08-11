Beşiktaş, Mert Günok için Başakşehir'le anlaştı

Beşiktaş, Mert Günok transferini gerçekleştirebilmek adına Medipol Başakşehir ile masaya oturdu ve anlaşmöa sağlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Mert Günok için Başakşehir'le anlaştı
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11 Ağustos 2021 16:46
Beşiktaş, tecrübeli kaleci Mert Günok'un transferi için Medipol Başakşehir'le anlaştı. 

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Medipol Başakşehir Kulübü'ne gitti. Kulüp binasında Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Emre Kocadağ, transferle ilgili son pürüzleri giderdi. 

Mert Günok için ilk olarak 2 milyon Euro bonservis bedeli isteyen eden Medipol Başakşehir, daha sonra talebini 1.5 milyon Euro'ya düşürmüştü. Beşiktaş son görüşmede 1,4 Milyon Euro teklif etti ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Beşiktaş ile anlaşma sağlayan 32 yaşındaki Mert Günok, siyah-beyazlılrla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.


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