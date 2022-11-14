Beşiktaş'ta savunmaya yapılacak olan takviyelerin yavaş yavaş konuşulmaya başlamasıyla birlikte menajerler kulübü resmen ablukaya almaya başladı.



Gelen haberlere göre, pek çok futbolcu temsilcisinin yönetime oyuncu önerdiği belirtildi. Hatta Başkan Ahmet Nur Çebi ve transfer komitesinin bu önerilerden rahatsız olmaya başladığı vurgulandı. Ayrıca tavsiye edilen adaylar arasında yıldız isimlerin de bulunduğu kaydedildi. Ancak Beşiktaş yönetiminin şu ana dek hiçbir talebe olumlu cevap vermediği öğrenilirken konunun öncelikli olarak Şenol Güneş'le görüşülmeden karar verilemeyeceğinin söylendiği bildirildi.



Beşiktaş, devre arasında stoper ve sol bek mevkileri başta olmak üzere bir de orta saha takviyesi yapmayı planlıyor. Yönetim madroda gözden çıkarılan yabancı oyuncularla da yolların ayrılmasıyla yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.







