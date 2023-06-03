Beşiktaş maç bittikten sonra penaltı kazandı!

Süper Lig'in 37. haftasındaki Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasında inanılmaz bir olay yaşandı.
Hakem Volkan Bayarslan, 90 dakikanın son düdüğünü çaldıktan sonra Beşiktaş, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Cenk Tosun'un son saniyede yerde kaldığı pozisyonda penaltı olduğunu belirten Volkan Bayaraslan, beyaz noktayı gösterdi.
40 yaşındaki Atiba Hutchinson, 90+13. dakikada attığı golle maçın 5-2 bitmesini sağladı.
Hakem Volkan Bayarslan, 90 dakikanın son düdüğünü çaldıktan sonra Beşiktaş, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Cenk Tosun'un son saniyede yerde kaldığı pozisyonda penaltı olduğunu belirten Volkan Bayaraslan, beyaz noktayı gösterdi.
40 yaşındaki Atiba Hutchinson, 90+13. dakikada attığı golle maçın 5-2 bitmesini sağladı.
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