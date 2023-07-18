Transfer çalışmalarını sürdüren, Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen Brezilyalı stoperbitiriyor.Beşiktaş, Lyanco transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Southampton ile anlaşmaya vardı. Lyanco'nun, çarşamba günü Türkiye'ye gelerek, Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı.Siyah-beyazlılar, Lyanco için Southampton'aödeyecek. Bu transferde ayrıcaolacak.Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da doğmuştur. 187 cm boyundaki Lyanco, stoper mevkkinde görev yapmaktadır. Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi. Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır. Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir.Tüm kariyerinde 138 maça çıkan Lyanco, 4 gol 2 asist üretmiştir.