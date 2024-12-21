Beşiktaş, ligin ilk yarısını namağlup kapattı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını 25-14 önde kapatan siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 20 sayı farkla 50-30 galip ayrıldı.



Bu sonuçla 14. galibiyetini alan Beşiktaş, namağlup liderliğini sürdürdü. Orta sıralardaki Trabzon temsilcisi ise 9. kez mağlup oldu.



