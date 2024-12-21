Beşiktaş, ligin ilk yarısını namağlup kapattı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını 25-14 önde kapatan siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 20 sayı farkla 50-30 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 14. galibiyetini alan Beşiktaş, namağlup liderliğini sürdürdü. Orta sıralardaki Trabzon temsilcisi ise 9. kez mağlup oldu.
Bu sonuçla 14. galibiyetini alan Beşiktaş, namağlup liderliğini sürdürdü. Orta sıralardaki Trabzon temsilcisi ise 9. kez mağlup oldu.