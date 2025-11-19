26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Beşiktaş, Levent Erdoğan'ı andı

Tüpraş Stadı'ndaki müze önünde düzenlenen törende konuşan Başkan Serdal Adalı, dün hayatını kaybeden eski asbaşkan Levent Erdoğan'ın Beşiktaş'a büyük emek verdiğini vurguladı.

calendar 19 Kasım 2025 17:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Levent Erdoğan'ı andı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Kulübünün dün hayatını kaybeden eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan için anma töreni düzenlendi.
 
Tüpraş Stadı'ndaki tarihi müze önünde düzenlenen törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, kurul başkanları, eski sporcular, ailesi ve sevenleri katıldı.
 
Törende bir konuşma yapan başkan Serdal Adalı, "Beşiktaş'a büyük emekler vermiş, Türk spor ve hukuk tarihinde saygın bir yere sahip olan Levent Erdoğan'ı son yolculuğuna uğurluyoruz. Kulübümüz için attığı sağlam adımlar, göstermiş olduğu duruş ve mesleki birikimi bizler için her zaman özel bir anlam taşıyacaktır. Levent ağabey sadece görevleriyle değil babacan tavrıyla da gönüllerimizde iz bıraktı. Hatıraları ve bıraktığı değerler camiamızda yaşamaya devam edecektir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum." diye konuştu.
 
Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.