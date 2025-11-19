Beşiktaş, Levent Erdoğan'ı andı

Beşiktaş Kulübünün dün hayatını kaybeden eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan için anma töreni düzenlendi.

Tüpraş Stadı'ndaki tarihi müze önünde düzenlenen törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, kurul başkanları, eski sporcular, ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan başkan Serdal Adalı, "Beşiktaş'a büyük emekler vermiş, Türk spor ve hukuk tarihinde saygın bir yere sahip olan Levent Erdoğan'ı son yolculuğuna uğurluyoruz. Kulübümüz için attığı sağlam adımlar, göstermiş olduğu duruş ve mesleki birikimi bizler için her zaman özel bir anlam taşıyacaktır. Levent ağabey sadece görevleriyle değil babacan tavrıyla da gönüllerimizde iz bıraktı. Hatıraları ve bıraktığı değerler camiamızda yaşamaya devam edecektir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.