Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş, 10. dakikada Keny Arroyo ile öne geçti. Antalyaspor, bu gole 64. dakikada Deni Milosevic ile cevap verdi. Beşiktaş, Rafa Silva'nın 76. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.
Beşiktaş'ta 10. dakikada fileleri havalandıran yeni transfer Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 9 puana yükseldi. Gruptaki tüm maçlarını kazanan Beşiktaş, lider olarak çeyrek finale yükseldi. Antalyaspor, 3 puanla turnuvaya veda etti.
Beşiktaş, grubunu lider bitirdi ve çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi çekilecek kuranın ardından belli olacak. Beşiktaş, grup lideri olduğu için diğer gruplardan gelecek ikincilerden biriyle karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, liderlik avantajıyla tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçını sahasında oynayacak.
BEŞİKTAŞ TEHLİKESİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 3. dakikasında etkili oldu. Bu dakikada ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, 10. dakikada Keny Arroyo ile öne geçti. Arroyo, Arthur Masuaku'nun getirdiği topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'taki ilk golünü attı.
BEŞİKTAŞ DEVREDE ÖNDE
Beşiktaş, Keny Arroyo'nun attığı golle Antalyaspor karşısında ilk yarıyı önde tamamladı.
ANTALYASPOR EŞİTLİĞİ BULDU
Antalyaspor, karşılaşmanın 64. dakikasında Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu. Bu dakikada Townsend'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Milosevic kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK!
Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Jonas Svensson, 71. dakikada sakatlandı ve sekerek oyundan çıktı. Beşiktaş'ta Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ YENİDEN ÖNDE
Beşiktaş, karşılaşmanın 76. dakikasında bir kez daha öne geçti. Rakip ceza sahasına girmeden topla buluşan Rafa Silva, yaydan yaptığı sert ve düzgün bir vuruşla fileleri buldu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.
ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
3. dakikada Abdurrahim Dursun'un hatasıyla topu önünde bularak kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasının solundan çizgiye kadar inen Masuaku'nun yerden pasında kale önünde topla buluşan Arroyo'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
54. dakikada Kaluzinski'nin sağ kanattan ortasına hareketlenen Gaich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
64. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Townsend'in sağ kanattan ortasında Milosevic'in kale önünden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
76. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica'nın sol kanattan pası ile ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Rafa Silva'nın sert vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra ağlara gitti: 2-1.
Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Yiğit Arslan, Volkan Ahmet Narinç, Emrah Ünal
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Abdurrahim Dursun, Thalisson, Amar, Mert Yılmaz (Dk. 46 Bünyamin Balcı), Petrusenko (dk. 62 Milosevic), Kaluzinski (Dk. 80 Safuri), Erdal Rakip (Dk. 62 Soner Dikmen), Djenepo (Dk. 72 Van de Streek), Townsend, Gaich
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson (DK. 72 Onur Bulut), Uduokhai, Emirhan Topçu (Dk. 46 Tayyip Talha Sanuç), Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Arroyo (Dk. 46 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Joao Mario (Dk. 46 Rashica), Semih Kılıçsoy (Dk. 80 Fahri Kerem Ay)
Goller: Dk. 10 Arroyo, Dk. 76 Rafa Silva (Beşiktaş), Dk. 64 Milosevic (Onvo Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 90 Tayyip Talha Saruç (Beşiktaş)
Beşiktaş, 10. dakikada Keny Arroyo ile öne geçti. Antalyaspor, bu gole 64. dakikada Deni Milosevic ile cevap verdi. Beşiktaş, Rafa Silva'nın 76. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.
Beşiktaş'ta 10. dakikada fileleri havalandıran yeni transfer Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 9 puana yükseldi. Gruptaki tüm maçlarını kazanan Beşiktaş, lider olarak çeyrek finale yükseldi. Antalyaspor, 3 puanla turnuvaya veda etti.
Beşiktaş, grubunu lider bitirdi ve çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi çekilecek kuranın ardından belli olacak. Beşiktaş, grup lideri olduğu için diğer gruplardan gelecek ikincilerden biriyle karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, liderlik avantajıyla tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçını sahasında oynayacak.
BEŞİKTAŞ TEHLİKESİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 3. dakikasında etkili oldu. Bu dakikada ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, 10. dakikada Keny Arroyo ile öne geçti. Arroyo, Arthur Masuaku'nun getirdiği topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'taki ilk golünü attı.
BEŞİKTAŞ DEVREDE ÖNDE
Beşiktaş, Keny Arroyo'nun attığı golle Antalyaspor karşısında ilk yarıyı önde tamamladı.
ANTALYASPOR EŞİTLİĞİ BULDU
Antalyaspor, karşılaşmanın 64. dakikasında Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu. Bu dakikada Townsend'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Milosevic kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK!
Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Jonas Svensson, 71. dakikada sakatlandı ve sekerek oyundan çıktı. Beşiktaş'ta Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ YENİDEN ÖNDE
Beşiktaş, karşılaşmanın 76. dakikasında bir kez daha öne geçti. Rakip ceza sahasına girmeden topla buluşan Rafa Silva, yaydan yaptığı sert ve düzgün bir vuruşla fileleri buldu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.
ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
3. dakikada Abdurrahim Dursun'un hatasıyla topu önünde bularak kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasının solundan çizgiye kadar inen Masuaku'nun yerden pasında kale önünde topla buluşan Arroyo'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
54. dakikada Kaluzinski'nin sağ kanattan ortasına hareketlenen Gaich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
64. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Townsend'in sağ kanattan ortasında Milosevic'in kale önünden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
76. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica'nın sol kanattan pası ile ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Rafa Silva'nın sert vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra ağlara gitti: 2-1.
Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Yiğit Arslan, Volkan Ahmet Narinç, Emrah Ünal
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Abdurrahim Dursun, Thalisson, Amar, Mert Yılmaz (Dk. 46 Bünyamin Balcı), Petrusenko (dk. 62 Milosevic), Kaluzinski (Dk. 80 Safuri), Erdal Rakip (Dk. 62 Soner Dikmen), Djenepo (Dk. 72 Van de Streek), Townsend, Gaich
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson (DK. 72 Onur Bulut), Uduokhai, Emirhan Topçu (Dk. 46 Tayyip Talha Sanuç), Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Arroyo (Dk. 46 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Joao Mario (Dk. 46 Rashica), Semih Kılıçsoy (Dk. 80 Fahri Kerem Ay)
Goller: Dk. 10 Arroyo, Dk. 76 Rafa Silva (Beşiktaş), Dk. 64 Milosevic (Onvo Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 90 Tayyip Talha Saruç (Beşiktaş)
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