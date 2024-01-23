Trendyol Süper Lig 22. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Adana Demirspor'da Yusuf Barasi, 29 ve 48. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda oyun dışında kaldı. Konuk ekip kalan bölümü 10 kişi tamamladı.
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ardından göreve getirilen Fernando Santos, siyah beyazlı takımın başında 3 lig ve 1 kupa olmak üzere 4 resmi maça çıktı.
Portekizli çalıştırıcı söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.
Adana Demir'de takımın başına getirilen Hikmet Karaman ise ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı. Karaman'ın takımı geçtiğimiz hafta da Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmmıştı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 36'ya çıkardı. Adana Demirspor ise 31 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise Hatayspor'u konuk edecek.
SANTOS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç ve Emrecan Bulut yer aldı.
Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup oldukları mücadelede ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Tayyip Talha ile Onur Bulut'u yedeğe çekti. Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan Umut Meraş ise ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Santos, Adana Demirspor karşısında bu isimlerin yerine Necip, Svensson ve Serkan Emrecan Terzi'yi görevlendirdi.
SVENSSON İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla 11'deki ilk maçına eski takımı Yukatel Adana Demirspor karşısında çıktı.
Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden ve ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan 30 yaşındaki sağ bek, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynanan müsabakada 12 dakika forma giymişti.
Svensson, siyah-beyazlıların ligde VavaCars Fatih Karagümrük ve Pendikspor ile yaptığı maçlarda yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre bulamamıştı.
Umut Meraş'ın sakatlığı nedeniyle ilk 11'de görev alan Serkan Emrecan Terzi, bu sezon tüm kulvarlarda 4. maçına çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile yapılan müsabakada bir gol kaydetmişti.
NECİP-ZAYNUTDINOV STOPERDE
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında stoper ikilisi olarak görev yapan Necip Uysal ile Bakhtiyor Zaynutdinov, bu sezon ligde savunmanın ortasında ikinci kez beraber forma giydi.
Siyah-beyazlı takım, bu ikilinin savunmanın ortasında oynadığı ilk müsabakada Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.
Bu sezon kalesini savunmakta zorlanan Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı 21 karşılaşmada 9 farklı stoper ikilisi ilk 11'de sahaya çıktı.
BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Adana Demirspor karşısında kadroda yer almadı.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi.
Sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi.
UMUT MERAŞ SAKATLIĞI NEDENİYLE SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI
Siyah-beyazlı ekipte, karşılaşmaya 11'de başlayacağı açıklanan Umut Meraş, ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık sonrasında kadrodan çıkartıldı.
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde Umut Meraş, ilk 11'de görev alacaktı. Umut, ısınma hareketleri sırasında sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartıldı. Umut Meraş'ın yerine genç sol bek Emrecan Terzi karşılaşmaya 11'de başladı.
ADANA DEMİRSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 21'inci haftasında Ankaragücü karşılaşmasının 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Dorukhan Toköz, Cisse ve Abdurrahim Dursun'un yerine, İsmail Çokçalış, Yusuf Barasi ve Nourani'yi sahaya sürdü.
Adana Demirspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Mahammadaliyev - İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Michut, Emre Akbaba, Akintola, Nourani, Yusuf Barasi."
NOURANİ İLK KEZ 11'DE
Lacivert-mavili ekibin yeni transferi Motez Nourani, ilk kez bir maçta 11'de görev aldı. Ligdeki Ankaragücü ve kupadaki 24Erzincanspor karşılaşmalarında sonradan oyuna giren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş karşısında ilk kez 11'de forma giydi.
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI
İki takımın karşı karşıya geldiği maçın ilk 15 dakikasında iki kalede de etkili bir atak olmadı. Beşiktaş oyunun kontolünü elinde bulundursa da rakip kalede etkili olamadı.
Maçta ilk ciddi atak 22. dakikada geldi. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Zaynutdinov kale önünde kafayı vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.
Beşiktaş'ta bu kez Semih Kılıçsoy kaleyi yokladı. 27. dakikada Sağ kanattan topla buluşan Gedson, arka direğe iyi kesti. Semih'in o bölgede yaptığı kafa vuruşu yandan dışarı gitti.
RASHICA GOLE YAKLAŞTI
Mücadelenin 35. dakikasında rakip yarı alanın ortalarında topu kazanan Rashica, iyi taşıdı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kosovalı oyuncunun yaptığı vuruş, direğin dibinden dışarı gitti.
Mücadelenin ilk yarısında ciddi bir atak çıkmadı ve oyuncular devreye bu skorla girdi.
ADANA DEMİR 10 KİŞİ KALDI
Adana Demirspor'da Yusuf Barasi, 29 ve 48. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda oyun dışında kaldı. Konuk ekip kalan bölümü 10 kişi tamamladı.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynadığı maçta Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
56. dakikada ceza sahasına giren Rashica, Michut'un müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan devam kararında kaldı ve oyun devam etti.
İKİNCİ YARIDA İLK POZİSYON
İkinci yarıda ilk pozisyon 50. dakikada geldi. Semih'in sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topa Necip kafayı burdu ama top üstten auta gitti.
TAYFUR BİNGÖL ISLIKLANDI
Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçta oyundan alınan Tayfur Bingöl ıslıklandı.
Siyah beyazlı takımda 61. dakikada Tayfur Bingöl'ün yerini Ghezzal oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Tayfur'u ıslıkladı.
BEŞİKTAŞ DİREĞE TAKILDI
10 kişi kalan rakibini zorlayan Beşiktaş takımı, 69. dakikada direğe takıldı. Semih'in sağ çaprazdan vuruşu üst direkten auta gitti.
Mücadelede son anlar yaklaşırken Beşiktaş 10 kişi kalan rakibi karşısında net bir gol pozisyonu bulmakta bir hayli zorlandı.
Maçın son bölümde ciddi bir atak olmadı ve mücadele başladığı gibi sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
22. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktası civarında Zaynutdinov'un uçarak kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
27. dakikada Fernandes'in ön direğe ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
35. dakikada orta alanın sağından aldığı topla hareketlenen Rashica'nın Gravillon'dan sıyrıldıktan sonra uzak direğe şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.
45. dakikada Svensson'un sağdan sert ortasında penaltı noktası civarında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Adana Demirspor'da Yusuf Barasi, 29 ve 48. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda oyun dışında kaldı. Konuk ekip kalan bölümü 10 kişi tamamladı.
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ardından göreve getirilen Fernando Santos, siyah beyazlı takımın başında 3 lig ve 1 kupa olmak üzere 4 resmi maça çıktı.
Portekizli çalıştırıcı söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.
Adana Demir'de takımın başına getirilen Hikmet Karaman ise ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı. Karaman'ın takımı geçtiğimiz hafta da Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmmıştı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 36'ya çıkardı. Adana Demirspor ise 31 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise Hatayspor'u konuk edecek.
SANTOS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç ve Emrecan Bulut yer aldı.
Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup oldukları mücadelede ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Tayyip Talha ile Onur Bulut'u yedeğe çekti. Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan Umut Meraş ise ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Santos, Adana Demirspor karşısında bu isimlerin yerine Necip, Svensson ve Serkan Emrecan Terzi'yi görevlendirdi.
SVENSSON İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla 11'deki ilk maçına eski takımı Yukatel Adana Demirspor karşısında çıktı.
Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden ve ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan 30 yaşındaki sağ bek, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynanan müsabakada 12 dakika forma giymişti.
Svensson, siyah-beyazlıların ligde VavaCars Fatih Karagümrük ve Pendikspor ile yaptığı maçlarda yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre bulamamıştı.
Umut Meraş'ın sakatlığı nedeniyle ilk 11'de görev alan Serkan Emrecan Terzi, bu sezon tüm kulvarlarda 4. maçına çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile yapılan müsabakada bir gol kaydetmişti.
NECİP-ZAYNUTDINOV STOPERDE
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında stoper ikilisi olarak görev yapan Necip Uysal ile Bakhtiyor Zaynutdinov, bu sezon ligde savunmanın ortasında ikinci kez beraber forma giydi.
Siyah-beyazlı takım, bu ikilinin savunmanın ortasında oynadığı ilk müsabakada Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.
Bu sezon kalesini savunmakta zorlanan Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı 21 karşılaşmada 9 farklı stoper ikilisi ilk 11'de sahaya çıktı.
BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Adana Demirspor karşısında kadroda yer almadı.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi.
Sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi.
UMUT MERAŞ SAKATLIĞI NEDENİYLE SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI
Siyah-beyazlı ekipte, karşılaşmaya 11'de başlayacağı açıklanan Umut Meraş, ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık sonrasında kadrodan çıkartıldı.
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde Umut Meraş, ilk 11'de görev alacaktı. Umut, ısınma hareketleri sırasında sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartıldı. Umut Meraş'ın yerine genç sol bek Emrecan Terzi karşılaşmaya 11'de başladı.
ADANA DEMİRSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 21'inci haftasında Ankaragücü karşılaşmasının 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Dorukhan Toköz, Cisse ve Abdurrahim Dursun'un yerine, İsmail Çokçalış, Yusuf Barasi ve Nourani'yi sahaya sürdü.
Adana Demirspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Mahammadaliyev - İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Michut, Emre Akbaba, Akintola, Nourani, Yusuf Barasi."
NOURANİ İLK KEZ 11'DE
Lacivert-mavili ekibin yeni transferi Motez Nourani, ilk kez bir maçta 11'de görev aldı. Ligdeki Ankaragücü ve kupadaki 24Erzincanspor karşılaşmalarında sonradan oyuna giren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş karşısında ilk kez 11'de forma giydi.
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI
İki takımın karşı karşıya geldiği maçın ilk 15 dakikasında iki kalede de etkili bir atak olmadı. Beşiktaş oyunun kontolünü elinde bulundursa da rakip kalede etkili olamadı.
Maçta ilk ciddi atak 22. dakikada geldi. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Zaynutdinov kale önünde kafayı vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.
Beşiktaş'ta bu kez Semih Kılıçsoy kaleyi yokladı. 27. dakikada Sağ kanattan topla buluşan Gedson, arka direğe iyi kesti. Semih'in o bölgede yaptığı kafa vuruşu yandan dışarı gitti.
RASHICA GOLE YAKLAŞTI
Mücadelenin 35. dakikasında rakip yarı alanın ortalarında topu kazanan Rashica, iyi taşıdı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kosovalı oyuncunun yaptığı vuruş, direğin dibinden dışarı gitti.
Mücadelenin ilk yarısında ciddi bir atak çıkmadı ve oyuncular devreye bu skorla girdi.
ADANA DEMİR 10 KİŞİ KALDI
Adana Demirspor'da Yusuf Barasi, 29 ve 48. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda oyun dışında kaldı. Konuk ekip kalan bölümü 10 kişi tamamladı.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynadığı maçta Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
56. dakikada ceza sahasına giren Rashica, Michut'un müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan devam kararında kaldı ve oyun devam etti.
İKİNCİ YARIDA İLK POZİSYON
İkinci yarıda ilk pozisyon 50. dakikada geldi. Semih'in sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topa Necip kafayı burdu ama top üstten auta gitti.
TAYFUR BİNGÖL ISLIKLANDI
Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçta oyundan alınan Tayfur Bingöl ıslıklandı.
Siyah beyazlı takımda 61. dakikada Tayfur Bingöl'ün yerini Ghezzal oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Tayfur'u ıslıkladı.
BEŞİKTAŞ DİREĞE TAKILDI
10 kişi kalan rakibini zorlayan Beşiktaş takımı, 69. dakikada direğe takıldı. Semih'in sağ çaprazdan vuruşu üst direkten auta gitti.
Mücadelede son anlar yaklaşırken Beşiktaş 10 kişi kalan rakibi karşısında net bir gol pozisyonu bulmakta bir hayli zorlandı.
Maçın son bölümde ciddi bir atak olmadı ve mücadele başladığı gibi sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
22. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktası civarında Zaynutdinov'un uçarak kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
27. dakikada Fernandes'in ön direğe ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
35. dakikada orta alanın sağından aldığı topla hareketlenen Rashica'nın Gravillon'dan sıyrıldıktan sonra uzak direğe şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.
45. dakikada Svensson'un sağdan sert ortasında penaltı noktası civarında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)