Beşiktaş Kiki Kouyate'yi istedi!

Devre arasında kadrosuna stoper katmanın planlarını yapan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Kiki Kouyate oldu.



Fransız basını, Metz'in 25 yaşındaki Malili stoperine Beşiktaş'ın yanı sıra Yunanistan ekibi AEK'in 3.5 milyon euroluk teklif yaptığını sayfalarına taşıdı. Fransız kulübünün ise Kouyate'nin ayrılmasını istemediği ve 5 milyon euro bonservis istediği ifade edildi.



Sözleşmesi 2024'e kadar süren 25 yaşındaki stoper, 2020'de Troyes'dan 3.5 milyon euroya transfer edilmişti.



Bu sezon Ligue 2'de 10 maçta çıkan 763 dakika sahada kaldı. Kariyerinde daha önce sağ bek ve ön liberoda da oynayan Malili oyuncu Milli Takımının formasını da 21 kez sırtına geçirdi.





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