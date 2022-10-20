Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson için karar anı!

Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson uzun süredir formasından uzak kaldı. Kanada'dan haber bekleyen tecrübeli oyuncu futbolu bırakma aşamasında.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson için karar anı!
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20 Ekim 2022 09:46
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ın Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson'un geleceği ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

ATIBA FUTBOLU BIRAKMAYA HAZIRLANIYOR

Bu sezon hiçbir karşılaşmaya çıkmayan, kadroya dahi giremeyen ve yaklaşık 100 gündür sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncunun Dünya Kupası kadrosunda yer alıp almayacağı da halen belli olmuş değil.

KANADA'YI BEKLİYOR

Atiba Hutchinson'un, Kanada Milli Takımı kadrosunda yer almaması durumunda Ocak ayı itibarıyla yeşil sahalara veda edebileceği öğrenildi. Atiba, sadece hazırlık maçında 29 dakika süre alabilmişti. 

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