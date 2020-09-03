Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları,NTV'ye açıklamalarda bulundu.Kalinic için Atletico Madrid'e teklif yaptıklarını açıklayan Torunoğulları, "Kalinic, Ze Luis, Aboubakar ve Cisse gündemimizde olan futbolcular. Kalinic için Atletico Madrid'e teklifimizi yaptık. Ze Luis ve Cisse de transfer listemizde bulunuyor. Bu isimlerden hangisini kadromuza katacağımızı henüz söyleyemem. En iyi şartlarda, en doğru ismi tranfser etmek istiyoruz" dedi"