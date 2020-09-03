Beşiktaş, Kalinic için Atletico'ya teklif yaptı

Beşiktaş, Kalinic'in transferi için Atletico Madrid'e resmi teklif yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, Kalinic için Atletico'ya teklif yaptı
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03 Eylül 2020 16:07
Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlı kulübün forvet transfer çalışmaları hakkında NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Kalinic için Atletico Madrid'e teklif yaptıklarını açıklayan Torunoğulları, "Kalinic, Ze Luis, Aboubakar ve Cisse gündemimizde olan futbolcular. Kalinic için Atletico Madrid'e teklifimizi yaptık. Ze Luis ve Cisse de transfer listemizde bulunuyor. Bu isimlerden hangisini kadromuza katacağımızı henüz söyleyemem. En iyi şartlarda, en doğru ismi tranfser etmek istiyoruz" dedi"



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