25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
0-072'
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
3-178'
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-047'
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na Avustralyalı forvet!

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Avustralyalı forvet Princess Ibini-lsei'yi kadrosuna kattı

calendar 25 Eylül 2025 20:14
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na Avustralyalı forvet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Princess Ibini-lsei'yi transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın futbol takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Avustralyalı forvet oyuncu Princess Ibini-lsei'yi kadrosuna kattı. Princess Ibini-lsei'ye 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.