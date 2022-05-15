Beşiktaş, İzmir'de 9 kişi kaldı!

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe deplasmanına konuk olan Beşiktaş, 36. dakikada 9 kişi kaldı.



Karşılaşmanın bu dakikasında Berkan Emir'e faul yapan Josef de Souza, hakem Ümit Öztürk'ün pozisyonu VAR'da incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Beşiktaş'ta, 19. dakikada Valentin Rosier de ikinci sarı kartla oyun dışında kalmıştı.



2019'DAN BU YANA İLK KEZ



Beşiktaş, 14 Eylül 2019'da Gaziantep FK ile oynadığı maçtan bu yana ilk kez bir maçta 2 kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılarda o maçta Domagoj Vida ile Muhammed Elneny kırmızı kart görmüştü.





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