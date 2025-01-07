Beşiktaş, istifayı açıkladı: Hüseyin Yücel

Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, istifayı açıkladı: Hüseyin Yücel
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07 Ocak 2025 18:20
Son güncelleme 07 Ocak 2025 18:48
Beşiktaş, HüseyinYücel'in Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA;

"Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olan Sn. Hüseyin YÜCEL, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 07.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."

SEÇİMDE SERDAL ADALI'YA KAYBETTİ

Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetiminin ikinci başkanı olan Hüseyin Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevini devralmıştı.

Hüseyin Yücel, 29 Aralık'ta yapılan olağanüstü seçimde ise rakibi Serdal Adalı'ya kaybetmişti.

HASAN ARAT YERİNE SERDAL ADALI

Beşiktaş, Hüseyin Yücel açıklamasının ardından KAP'a, "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Sn. Hasan Arat'ın, Sn. M.Kaan Şakul'un ve Sn. Tamer Mert'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifaları nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Serdal Adalı'nın, Sn. Mehmet Sarımermer'in ve Sn. Miraç İltuğ Sungur'un TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmalarına karar verilmiştir." şeklinde bir açıklama daha yaptı.

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