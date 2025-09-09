Beşiktaş'ın yeni jokeri: Cengiz Ünder

Keny Arroyo ve Ernest Muçi ile yollarını ayıran Beşiktaş, Vaclav Cerny transferinin ardından bir hamle daha yaptı.
Siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder'i ezeli rakibi Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun yer aldığı ifade edildi.
SERGEN YALÇIN'IN ÖZEL İSTEĞİ
Cengiz Ünder'in transferinin, tıpkı Wolfsburg'dan gelen Vaclav Cerny'de olduğu gibi, Sergen Yalçın'ın özel isteğiyle gerçekleştiği öğrenildi.
YENİ JOKER
Sol ayaklı futbolcunun sağ kanat dışında sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabileceği ortaya çıktı. Cengiz'in Fenerbahçe formasıyla çıktığı 43 maçta 32 kez sağ kanatta, 8 kez sol kanatta ve 2 kez de 10 numarada oynadığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ SON ANDA GERÇEKLEŞMEDİ
Milli futbolcunun geçen sezon devre arasında Beşiktaş'a transferinin son anda gerçekleşmediği, bunun üzerine MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandığı öğrenildi. Cengiz burada 16 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
"BU LİGİN YILDIZI YAPARIM"
Sergen Yalçın'ın da yaklaşık üç ay önce bir televizyon programında Cengiz hakkında dikkat çekici sözler söylediği ortaya çıktı. Yalçın, "Cengiz'i ver bana, bir ayda bu ligin yıldızı yaparım. Ozan Tufan'ı nasıl çıkardıysam, Cengiz'i de yaparım. Bazı oyuncular antrenör ister, doğru yönlendirildiğinde fark yaratır" demişti.
6 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU
Beşiktaş'ın, Cengiz Ünder'in kiralık kontratına zorunlu olmayan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu koyduğu öğrenildi. Anlaşmaya göre siyah-beyazlılar isterse sezon sonunda bu bedeli ödeyerek oyuncunun bonservisini alabilecek.
FENERBAHÇE, 15 MİLYON EUROYA ALDI
Milli futbolcu, 2 yıl önce Fenerbahçe'ye 15 milyon euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilmişti.
Siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder'i ezeli rakibi Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun yer aldığı ifade edildi.
SERGEN YALÇIN'IN ÖZEL İSTEĞİ
Cengiz Ünder'in transferinin, tıpkı Wolfsburg'dan gelen Vaclav Cerny'de olduğu gibi, Sergen Yalçın'ın özel isteğiyle gerçekleştiği öğrenildi.
YENİ JOKER
Sol ayaklı futbolcunun sağ kanat dışında sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabileceği ortaya çıktı. Cengiz'in Fenerbahçe formasıyla çıktığı 43 maçta 32 kez sağ kanatta, 8 kez sol kanatta ve 2 kez de 10 numarada oynadığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ SON ANDA GERÇEKLEŞMEDİ
Milli futbolcunun geçen sezon devre arasında Beşiktaş'a transferinin son anda gerçekleşmediği, bunun üzerine MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandığı öğrenildi. Cengiz burada 16 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
"BU LİGİN YILDIZI YAPARIM"
Sergen Yalçın'ın da yaklaşık üç ay önce bir televizyon programında Cengiz hakkında dikkat çekici sözler söylediği ortaya çıktı. Yalçın, "Cengiz'i ver bana, bir ayda bu ligin yıldızı yaparım. Ozan Tufan'ı nasıl çıkardıysam, Cengiz'i de yaparım. Bazı oyuncular antrenör ister, doğru yönlendirildiğinde fark yaratır" demişti.
6 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU
Beşiktaş'ın, Cengiz Ünder'in kiralık kontratına zorunlu olmayan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu koyduğu öğrenildi. Anlaşmaya göre siyah-beyazlılar isterse sezon sonunda bu bedeli ödeyerek oyuncunun bonservisini alabilecek.
FENERBAHÇE, 15 MİLYON EUROYA ALDI
Milli futbolcu, 2 yıl önce Fenerbahçe'ye 15 milyon euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilmişti.