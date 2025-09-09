09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Beşiktaş'ın yeni jokeri: Cengiz Ünder

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı hocanın milli futbolcuyu her iki kanatta da kullanmayı planladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın yeni jokeri: Cengiz Ünder
Keny Arroyo ve Ernest Muçi ile yollarını ayıran Beşiktaş, Vaclav Cerny transferinin ardından bir hamle daha yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder'i ezeli rakibi Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun yer aldığı ifade edildi.

SERGEN YALÇIN'IN ÖZEL İSTEĞİ


Cengiz Ünder'in transferinin, tıpkı Wolfsburg'dan gelen Vaclav Cerny'de olduğu gibi, Sergen Yalçın'ın özel isteğiyle gerçekleştiği öğrenildi.

YENİ JOKER

Sol ayaklı futbolcunun sağ kanat dışında sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabileceği ortaya çıktı. Cengiz'in Fenerbahçe formasıyla çıktığı 43 maçta 32 kez sağ kanatta, 8 kez sol kanatta ve 2 kez de 10 numarada oynadığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ SON ANDA GERÇEKLEŞMEDİ

Milli futbolcunun geçen sezon devre arasında Beşiktaş'a transferinin son anda gerçekleşmediği, bunun üzerine MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandığı öğrenildi. Cengiz burada 16 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

"BU LİGİN YILDIZI YAPARIM"

Sergen Yalçın'ın da yaklaşık üç ay önce bir televizyon programında Cengiz hakkında dikkat çekici sözler söylediği ortaya çıktı. Yalçın, "Cengiz'i ver bana, bir ayda bu ligin yıldızı yaparım. Ozan Tufan'ı nasıl çıkardıysam, Cengiz'i de yaparım. Bazı oyuncular antrenör ister, doğru yönlendirildiğinde fark yaratır" demişti.

6 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU

Beşiktaş'ın, Cengiz Ünder'in kiralık kontratına zorunlu olmayan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu koyduğu öğrenildi. Anlaşmaya göre siyah-beyazlılar isterse sezon sonunda bu bedeli ödeyerek oyuncunun bonservisini alabilecek.

FENERBAHÇE, 15 MİLYON EUROYA ALDI

Milli futbolcu, 2 yıl önce Fenerbahçe'ye 15 milyon euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilmişti. 

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
