Beşiktaş'ın Valentin Rosier teklifi

Beşiktaş'ta performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran Valentin Rosier için görüşmeler başladı.



Sezon başında Sporting'den kiralanan Valentin Rosier, 37 maça çıkıp 3 gol ve 6 asistlik performans ortaya koymuştu.



24 yaşındaki sağ bekle yola devam kararı alan yönetim, Portekiz kulübüyle ilk görüşmeyi yaptı. Yeşil-Beyazlılar'ın, Rosier için gelen teklifler olduğunu belirtip Fransız futbolcunun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirlediği bildirildi.



Beşiktaş'ın ise ilk önerisinin 3 milyon Euro olduğu kaydedildi.



Siyah-beyazlıların yeni haftada Sporting Lizbon ile yeniden görüşmesi bekleniyor.



