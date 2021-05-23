Beşiktaş'ın Valentin Rosier teklifi

Beşiktaş Yönetimi, Valentin Rosier'in bonservisi için Sporting Lizbon'un kapısını çaldı.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Beşiktaş'ın Valentin Rosier teklifi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mayıs 2021 11:45
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Beşiktaş'ta performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran Valentin Rosier için görüşmeler başladı.

Sezon başında Sporting'den kiralanan Valentin Rosier, 37 maça çıkıp 3 gol ve 6 asistlik performans ortaya koymuştu.

24 yaşındaki sağ bekle yola devam kararı alan yönetim, Portekiz kulübüyle ilk görüşmeyi yaptı. Yeşil-Beyazlılar'ın, Rosier için gelen teklifler olduğunu belirtip Fransız futbolcunun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirlediği bildirildi.

Beşiktaş'ın ise ilk önerisinin 3 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Siyah-beyazlıların yeni haftada Sporting Lizbon ile yeniden görüşmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.