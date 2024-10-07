Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Shlomo Tel Aviv

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda salı günü Hapoel Shlomo ile Belgrad'da karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Shlomo Tel Aviv
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07 Ekim 2024 13:31
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. haftasında Beşiktaş Fibabanka, salı günü İsrail'in Hapoel Shlomo Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan iki takımdan Beşiktaş Fibabanka 7'nci, Hapoel Shlomo Tel Aviv ise 5'inci sırada yer alıyor.

Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv karşılaşmasının, Türk ve İsrail hükümetlerinin tavsiyeleri doğrultusunda İstanbul yerine Belgrad'da oynanmasına karar verilmişti.

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