Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda düşünmediği Al Musrati'ye Suudi Arabistan ve Fransa'dan teklifler geldi.
8-9 MİLYONA ELDEN ÇIKARILACAK
Siyah-beyazlılar, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Libyalı orta sahayı 8-9 milyon euro civarında bir bonservisle elden çıkarmayı planlıyor.
Sezon başında Braga'dan 11 milyon euroya transfer edilen Musrati, beklentilerin altında kaldı. Devre arasında 8+2 milyon euro opsiyonla kiralandığı Monaco, satın alma hakkını kullanmadı.
Beşiktaş, bu transferle hem yabancı kontenjanında yer açmayı hem de oyuncunun yıllık 2.5 milyon euroluk maliyetinden kurtulmayı hedefliyor. 38 maçta 3 gol atan Musrati, Monaco formasıyla ise 11 karşılaşmada 1 gol kaydetmişti.
8-9 MİLYONA ELDEN ÇIKARILACAK
Siyah-beyazlılar, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Libyalı orta sahayı 8-9 milyon euro civarında bir bonservisle elden çıkarmayı planlıyor.
Sezon başında Braga'dan 11 milyon euroya transfer edilen Musrati, beklentilerin altında kaldı. Devre arasında 8+2 milyon euro opsiyonla kiralandığı Monaco, satın alma hakkını kullanmadı.
Beşiktaş, bu transferle hem yabancı kontenjanında yer açmayı hem de oyuncunun yıllık 2.5 milyon euroluk maliyetinden kurtulmayı hedefliyor. 38 maçta 3 gol atan Musrati, Monaco formasıyla ise 11 karşılaşmada 1 gol kaydetmişti.
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