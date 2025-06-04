Beşiktaş'ın Musrati'den çıkış planı!

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımda düşünmediği Al Musrati için ayrılma planını hazırladı.

calendar 04 Haziran 2025 08:42
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Musrati'den çıkış planı!
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda düşünmediği Al Musrati'ye Suudi Arabistan ve Fransa'dan teklifler geldi.

8-9 MİLYONA ELDEN ÇIKARILACAK

Siyah-beyazlılar, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Libyalı orta sahayı 8-9 milyon euro civarında bir bonservisle elden çıkarmayı planlıyor.


Sezon başında Braga'dan 11 milyon euroya transfer edilen Musrati, beklentilerin altında kaldı. Devre arasında 8+2 milyon euro opsiyonla kiralandığı Monaco, satın alma hakkını kullanmadı.

Beşiktaş, bu transferle hem yabancı kontenjanında yer açmayı hem de oyuncunun yıllık 2.5 milyon euroluk maliyetinden kurtulmayı hedefliyor. 38 maçta 3 gol atan Musrati, Monaco formasıyla ise 11 karşılaşmada 1 gol kaydetmişti. 


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