Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri

Beşiktaş, 2024-2025 Süper Lig sezonuna Samsunspor maçıyla başlarken tarihindeki bazı istatistikler dikkat çekiyor. İşte detaylar!

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın lig tarihindeki 'en'leri
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09 Ağustos 2024 14:30
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, organizasyon tarihindeki en farklı galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı.

Ligde geride kalan 66 sezonda en farklı yenilgisini 5-0'lık sonuçla yaşayan siyah-beyazlı ekip, üst üste en fazla 13 maç kazanırken, art arda 6 müsabakadan mağlup ayrıldı.

Süper Lig'de 48 maçlık yenilmezlik serisine sahip olan Beşiktaş, buna karşın üst üste 9 karşılaşmada galibiyet özlemi yaşadı. Lig tarihinde 9 maçlık seride kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, peş peşe ise 6 mücadelede fileleri havalandıramadı. Beşiktaş, ayrıca kalesinde art arda ise 18 maçta gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYETLERİ

Beşiktaş, lig tarihinde en farklı galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı. Bu skor aynı zamanda ligin de en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlıların ligdeki en farklı galibiyetleri şöyle:

 

Sezon Tarih Maç Sonuç
1989-1990 15.10.1989 Beşiktaş-Adana Demirspor 10-0
1988-1989 26.11.1988 Beşiktaş-Kahramanmaraşspor 7-0
1989-1990 30.12.1989 Beşiktaş-Sakaryaspor 7-0
1992-1993 28.02.1993 Beşiktaş-Konyaspor 7-0
1996-1997 16.08.1996 Beşiktaş-Vanspor 7-0
2020-2021 01.05.2021 Beşiktaş-Hatayspor 7-0
 

EN FARKLI YENİLGİLERİ

Beşiktaş, lig tarihinde en fazla 5 farklı mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların ligdeki en farklı mağlubiyetleri şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
1980-1981 07.09.1980 Bursaspor-Beşiktaş 5-0
2000-2001 11.02.2001 Çaykur Rizespor-Beşiktaş 5-1
1995-1996 05.05.1996 Beşiktaş-Denizlispor 0-4
2003-2004 25.01.2004 Beşiktaş-Samsunspor 0-4 (Hükmen)
2021-2022 27.11.2021 Beşiktaş-Giresunspor 0-4
2023-2024 20.01.2024 Pendikspor-Beşiktaş 4-0
 

EN ÇOK GOL ATTIĞI MAÇLAR

Beşiktaş, bir maçta en fazla 10 gol atarak, aynı zamanda lig tarihinin rekorunu elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlıların 7 ve üzerinde gol attığı lig maçları şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
1989-1990 15.10.1989 Beşiktaş-AdanaDemirspor 10-0
1994-1995 24.03.1995 Altay-Beşiktaş 2-8
1988-1989 26.11.1988 Beşiktaş-Kahramanmaraşspor 7-0
1989-1990 30.12.1989 Beşiktaş-Sakaryaspor 7-0
1992-1993 28.02.1993 Beşiktaş-Konyaspor 7-0
1996-1997 16.08.1996 Beşiktaş-Vanspor 7-0
1993-1994 20.11.1993 Beşiktaş-Trabzonspor 7-1
1994-1995 21.08.1994 Beşiktaş-Kocaelispor 7-1
1997-1998 22.11.1997 Vanspor-Beşiktaş 1-7
2002-2003 02.03.2003 Beşiktaş-Göztepe 7-3
2018-2019 08.04.2019 Çaykur Rizespor-Beşiktaş 2-7
2020-2021 01.05.2021 Beşiktaş-Hatayspor 7-0
 

EN ÇOK GEL YEDİĞİ MÜSABAKALAR

Beşiktaş, bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.

Siyah-beyazlıların lig tarihinde en çok gol yediği maçlar şöyle:

 

Sezon Tarih Maç Sonuç
1980-1981 07.09.1980 Bursaspor-Beşiktaş 5-0
1987-1988 29.05.1988 Malatyaspor-Beşiktaş 5-3
2000-2001 11.02.2001 Çaykur Rizespor-Beşiktaş 5-1
1995-1996 21.04.1996 Beşiktaş-Kocaelispor 3-5
 

EN GOLLÜ MAÇLARI

Beşiktaş'ın en çok gol atılan maçlarında sporseverler toplam 10'ar gol izledi.

Siyah-beyazlıların lig tarihindeki en gollü müsabakalarının sonuçları şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
1989-1990 15.10.1989 Beşiktaş-AdanaDemirspor 10-0
1994-1995 24.03.1995 Altay-Beşiktaş 2-8
2002-2003 02.03.2003 Beşiktaş-Göztepe 7-3
1992-1993 07.02.1993 Beşiktaş-Bakırköyspor 6-3
 

MAĞLUBİYET SERİSİ

Beşiktaş, ligde üst üste en çok 6 maçtan mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 1995-1996 sezonunun son 5 maçı ile 1996-1997 sezonun ilk haftası olmak üzere üst üste 6 maçta sahadan puansız ayrıldı.

Sezon Tarih Maç Sonuç
1995-1996 21.04.1996 Beşiktaş-Kocaelispor 3-5
  28.04.1996 Vanspor-Beşiktaş 2-0
  05.05.1996 Beşiktaş-Denizlispor 0-4
  11.05.1996 Beşiktaş-Galatasaray 1-2
  19.05.1996 Altay-Beşiktaş 3-0
1996-1997 10.08.1996 Bursaspor-Beşiktaş 2-0
 

YENİLMEZLİK REKORU

Beşiktaş, 48 maçla lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu.

Siyah beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-1992 sezonunu yenilgisiz kapattı.

Bu serisini 48 hafta boyunca sürdüren Beşiktaş, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 kaybedince yenilmezlik serisi son buldu.

ÜST ÜSTE 9 MAÇ KAZANAMADI

Beşiktaş, lig tarihinde en fazla peş peşe 9 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Siyah beyazlılar, 1972-1973 sezonda 3. ile 11. haftalar arasındaki 9 müsabakada taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Sezon Tarih Maç Sonuç
1972-1973 24.09.1972 Göztepe-Beşiktaş 0-0
  01.10.1972 Beşiktaş-Galatasaray 0-0
  08.10.1972 Beşiktaş-Bursaspor 1-1
  15.10.1972 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 0-0
  29.10.1972 Beşiktaş-PTT 1-1
  05.11.1972 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-0
  12.11.1972 Şekerspor-Beşiktaş 0-0
  18.11.1972 Beşiktaş-Altay 0-0
  26.11.1972 Adanaspor-Beşiktaş 0-0
 

ART ARDA 9 MÜCADELEDE KALESİNDE GOLE İZİN VERMEDİ

Beşiktaş'ın, lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 9 maç olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 9-17. haftalarda kalesini gole kapattı.

Sezon Tarih Maç Sonuç
1959-1960 11.11.1959 Beşiktaş-Kasımpaşa 0-0
  21.11.1959 Ankara Demirspor-Beşiktaş 0-1
  22.11.1959 Beşiktaş-Altay (Ankara'da) 3-0
  28.11.1959 Beşiktaş-İzmirspor 1-0
  29.11.1959 Beşiktaş-Karşıyaka 6-0
  02.12.1959 Galatasaray-Beşiktaş 0-1
  12.12.1959 Beşiktaş-Şekerhilal 1-0
  13.12.1959 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 2-0
  26.12.1959 Gençlerbirliği-Beşiktaş 0-1
 

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah beyazlılar, 2011-2012 sezonunda normal sezonun 20-34. haftasında, Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun ise ilk 3 haftası olmak üzere üst üste oynadığı 18 lig maçında da kalesinde en az 1 gol görerek, lig tarihinde bu bakımdan en kötü performansını sergiledi.

GOL ATMA SERİSİ

Beşiktaş, lig tarihinde üst üste en çok golü 29 maçlık seride kaydetti.

Siyah beyazlılar, 1999-2000 sezonunun 12. haftasıyla, 2000-2001 sezonun 7. haftaları arasındaki toplam 29 maçlık seride üst üste rakiplerinin filelerini her maçta en az bir kez havalandırdı.

ÜST ÜSTE 6 MAÇTA GOL YOK

Beşiktaş, lig tarihinde art arda 6 müsabakada gol atamadı.

Siyah-beyazlılar, 1983-1984 sezonunda 14-19. haftalarda 6 maçta skor tabelasını değiştiremedi.

Sezon Tarih Maç Sonuç
1983-1984 04.12.1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 0-0
  10.12.1983 Beşiktaş-Gençlerbirliği 0-0
  17.12.1983 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1
  24.12.1983 Orduspor-Beşiktaş 2-0
  28.01.1984 Beşiktaş-Antalyaspor 0-0
  05.02.1984 Denizlispor-Beşiktaş 1-0
 
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