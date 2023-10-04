Beşiktaş'ın hedefi belli oldu: Galatasaray!

Konyaspor zaferiyle takımın üstündeki kara bulutları dağıtan Beşiktaş, kısa vadeli hedefini belirledi. Şenol Güneş; Lugano ve İstanbulspor engellerini kayıpsız geçip ardından asıl planını uygulamak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın hedefi belli oldu: Galatasaray!
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04 Ekim 2023 11:18
Konyaspor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Beşiktaş'ta kısa vadeli hedef belirlendi.

Şenol Güneş, oyuncularını motive ederken neyi başarmak istediklerini net bir şekilde anlatarak takımda oluşan olumsuz havayı tamamen yok etmeyi planlıyor.

Mini kamp dönemi geçirecek

Teknik direktör Şenol Güneş'le beraber 24 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayan SiyahBeyazlılar, 3-0'lık Trabzonspor mağlubiyetiyle büyük şok yaşamıştı. Sonrasında UEFA Konferans Ligi'nde zorlu Club Brugge deplasmanından 1 puan çıkarmayı başaran Kara Kartal, ardından 2-1'lik Kayserispor galibiyetiyle nefes alsa da 4-2'lik Adana Demirspor mağlubiyeti takımda şok etkisi yaratmıştı. Özellikle dış saha maçlarda oldukça zorlanan Kara Kartal, deplasmandaki 2-0'lık Konyaspor zaferiyle nefes almıştı.



Milli araya kadar önünde 2 mücadele bulunan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, bu 180 dakikadan 6 puanla çıkıp Milli arada mini bir kamp dönemi geçirerek, Galatasaray deplasmanına güçlü ve hazır bir şekilde çıkmayı hedefliyor.

Taraftarının desteğiyle...

UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında yarın akşam Tüpraş Stadı'nda İsviçre ekibi Lugano'yu yenip çıkışına Avrupa'da da devam etmeyi amaçlayan Kara Kartal, böylelikle üst tur planları için önemli bir adım atmış olacak. Şenol Güneş'in öğrencileri, sonrasında yine iç sahada oynayacakları İstanbulspor karşılaşmasından da taraftarının desteğiyle zaferle çıkıp zirve yarışında önemli bir 3 puan daha almayı hedefliyor. 2 maçta 6 puanla milli araya girip eksiklerini gidermeyi amaçlayan Kara Kartal, sonrasında Okan Buruk'un öğrencileri karşısında da galibiyete ulaşıp önemli bir seri yakalamak istiyor. 

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