Beşiktaş'ın gündemindeki isim Nottingham Forest'tan ayrıldı

İlk sezonunda yarıştığı Premier Lig'de kalmayı başaran Nottingham Forest, gelecek sezonun çalışmalarına başladı.
İngiliz kulübü 5 oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Jesse Lingard, Jordan Smith, Jack Colback, Cafu ve Andre Ayew ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız'' ifadeleri kullanıldı.
Adı sık sık Türkiye'den Beşiktaş ile de anılan Jesse Lingard'ın geleceği merak konusu.
Lingard, Nottingham Forest ile bu sezon 20 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
İngiliz kulübü 5 oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Jesse Lingard, Jordan Smith, Jack Colback, Cafu ve Andre Ayew ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız'' ifadeleri kullanıldı.
Adı sık sık Türkiye'den Beşiktaş ile de anılan Jesse Lingard'ın geleceği merak konusu.
Lingard, Nottingham Forest ile bu sezon 20 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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