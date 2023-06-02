Beşiktaş'ın gündemindeki isim Nottingham Forest'tan ayrıldı

Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Jesse Lingard, Nottingham Forest'tan ayrıldı. İngiliz ekibi Lingard'ın yanı sıra 4 oyuncusuyla daha yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın gündemindeki isim Nottingham Forest'tan ayrıldı
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02 Haziran 2023 15:36
İlk sezonunda yarıştığı Premier Lig'de kalmayı başaran Nottingham Forest, gelecek sezonun çalışmalarına başladı. 

İngiliz kulübü 5 oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Jesse Lingard, Jordan Smith, Jack Colback, Cafu ve Andre Ayew ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız'' ifadeleri kullanıldı.

Adı sık sık Türkiye'den Beşiktaş ile de anılan Jesse Lingard'ın geleceği merak konusu. 

Lingard, Nottingham Forest ile bu sezon 20 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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