Beşiktaş'ın eski golcüsüne hapis cezası

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Norveçli eski futbolcu John Carew, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın eski golcüsüne hapis cezası
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16 Kasım 2022 13:43
Beşiktaş'ın eski golcülerinden John Carew, hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Norveçli eski futbolcu John Carew, yurtdışındaki varlıklarını Norveç Devleti'ne belirtmediği ve vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Carew'in ayrıca 521 bin euroluk vergi kaçırma suçundan 52 bin euro para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Vergi kaçırma suçunu "istemeden" işlediği belirtilen Carew'in mahkeme tarafından bilinçli olarak vergi kaçırdığı kanısına varılırsa, cezanın ikiye katlanabileceği beirtildi.
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