Beşiktaş'ın direkten dönen şutu 20'ye yükseldi

Beşiktaş'ın Süper Lig'de direkten dönen toplar konusundaki şanssızlığı Sivasspor maçında da devam etti.



Beşiktaş'ın Sivasspor karşısında Ghezzal'ın serbest vuruşunda direğe takılması ve Welinton'un direğe çarpan kafa vuruşu ile direğe takıldığı pozisyon sayısı 20'ye çıktı ve bu alandaki lig liderliğini sürdürdü.



Süper Lig'de 20 kezle Beşiktaş'ın ardından 15 kez Trabzonspor, 15 kez Gaziantep FK ve 14 kez Altay gol bulmak için direkleri geçemedi.





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