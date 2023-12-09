Beşiktaş'ın derbideki kozu Vincent Aboubakar

Trendyol Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta derbinin kozu Vincent Aboubakar olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın derbideki kozu Vincent Aboubakar
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09 Aralık 2023 09:25
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta galibiyet için en kilit isimlerden birisi de Vincent Aboubakar olacak.

Beşiktaş'ta, 3. dönemini yaşayan Vincent Aboubakar 2016-2017 ve 2020- 2021 sezonlarında 2'şer, 022-2023 sezonunda da 1 kez olmak üzere toplam 5 kez Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.

31 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 4 kez de fileleri havalandırmayı başardı. Dev maça özel olarak hazırlanan yıldız santrfor, atacağı gollerle Kara Kartal'a dev maçta zaferi getiren isim olmaya çalışacak.

İdman performansıyla teknik ekibi memnun eden Aboubakar, maç boyunca skor arayacak.

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