'ta yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesi yönetim, teknik heyet ve taraftarın seferber olduğu siyah beyazlı kulüpte bir isim derbiye özel hazırlanıyor. O da Kara Kartal'ın süper golcüsüBu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ın gol yükünü çeken 31 yaşındaki forvet oyuncuyla teknik heyetin yakından ilgilenerek derbiye özel motive ettiği belirtildi.Süper Lig'de forma giydiği son 3 karşılaşmada suskun kalan Aboubakar da Fenerbahçe'ye gol atarak bu sessizliği bitirmek istiyor.Tecrübeli krampon bu sezon 20 karşılaşmada 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Bu gollerin 4'ünü ligde attı.