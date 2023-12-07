Beşiktaş'ın derbi kozu: Vincent Aboubakar

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta bu sezon attığı gollerle takımı sırtlayan Vincent Aboubakar, derbiye özel hazırlanıyor. Kamerunlu forvet 3 maçlık suskunluğunu da bitirmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın derbi kozu: Vincent Aboubakar
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07 Aralık 2023 09:21
Beşiktaş'ta yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesi yönetim, teknik heyet ve taraftarın seferber olduğu siyah beyazlı kulüpte bir isim derbiye özel hazırlanıyor. O da Kara Kartal'ın süper golcüsü Vincent Aboubakar...

Bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ın gol yükünü çeken 31 yaşındaki forvet oyuncuyla teknik heyetin yakından ilgilenerek derbiye özel motive ettiği belirtildi.

GOL ORUCUNU BOZMAK İSTİYOR

Süper Lig'de forma giydiği son 3 karşılaşmada suskun kalan Aboubakar da Fenerbahçe'ye gol atarak bu sessizliği bitirmek istiyor.



BU SEZON NE YAPTI?

Tecrübeli krampon bu sezon 20 karşılaşmada 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Bu gollerin 4'ünü ligde attı. 

 
 

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